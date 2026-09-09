La Casa Russa di Berlino, un centro culturale con una storia che risale al 1984, è al centro di un dibattito politico. Scopri le ragioni della sua possibile chiusura e le reazioni contrastanti.

In una piovosa serata di venerdì a Berlino, centinaia di persone si sono riunite per protestare contro la decisione del governo tedesco di chiudere la Casa Russa, un centro culturale gestito da Mosca. I manifestanti hanno chiesto al governo di invertire la sua decisione, accusando le autorità di russofobia e di aggressione costante verso la Russia.

La protesta è avvenuta dopo che la Germania ha annunciato la chiusura del centro culturale, incolpando Mosca di un tentativo di attacco con droni all’aeroporto di Leipzig/Halle a inizio agosto. Tuttavia, la chiusura non sarà semplice, poiché molti vedono questi luoghi come centri di arricchimento culturale.

La storia e la missione della Casa Russa

La Casa Russa, situata nel quartiere di Berlin-Mitte, aprì nel 1984 come Casa della Scienza e Cultura Sovietica. Dopo il crollo dell’Unione Sovietica, divenne la Casa Russa. Il palazzo di sette piani con una superficie di 30.000 metri quadrati è stato al centro di accesi dibattiti sin dall’inizio dell’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022.

Secondo il suo sito web, la Casa Russa mira a familiarizzare i visitatori tedeschi con aspetti importanti e eventi della cultura e della scienza russa oltre a sostenere i russi in Germania nel preservare e sviluppare la loro identità nazionale e culturale. L’istituzione attira circa 200.000 visitatori all’anno grazie a corsi di lingua russa, proiezioni cinematografiche, eventi culturali e concerti.

Il direttore Pavel Izvolskiy ha dichiarato che la missione della Casa Russa è costruire ponti tra tedeschi e russi, una missione che segue dal 1984. Tuttavia, la Casa Russa è gestita e di proprietà di Rossotrudnichestvo, l’agenzia governativa russa responsabile dello scambio culturale e dell’aiuto estero, sanzionata dall’Unione Europea nel 2022.

Le accuse di propaganda e spionaggio

Uno dei principali punti di controversia riguarda la proiezione nel 2022 di un documentario sulla Casa Russa che descriveva gli ucraini come nazisti. Inoltre, il negozio di libri all’interno del centro è stato accusato di vendere saponi a forma di carri armati russi, considerati strumenti di propaganda.

Il deputato del Partito Verde Robin Wagener ha affermato che la Casa Russa non è un luogo di scambio culturale, ma piuttosto un centro di propaganda di guerra russa in Germania. Inoltre, la Francia ha accusato la Casa Russa di essere utilizzata come copertura dai servizi segreti russi, citando un consumo energetico anomalo per un’istituzione culturale.

Il negozio di libri MnogoKnig, all’interno della Casa Russa, è stato accusato di vendere prodotti che evocano la guerra in Ucraina. Tuttavia, il negozio vende anche libri banditi in Russia, come quelli dello scomparso critico del Cremlino Alexei Navalny.

Le complicazioni legali e politiche

La chiusura della Casa Russa non è così semplice come sembra. Il centro è governato da un trattato intergovernativo del 2011-2012 su centri di informazione culturale, che si rinnova automaticamente fino al 7. Inoltre, l’edificio rimane di proprietà della Federazione Russa, anche se il terreno appartiene alla Germania.

Il governo tedesco ha fino al 6 dicembre per annullare l’accordo. Tuttavia, la Russia ha minacciato di chiudere i centri culturali Goethe-Institut in Russia, una decisione che molti considerano una questione diversa.

La Casa Russa è al centro di un dibattito politico in Germania, con partiti e attivisti che si dividono tra chi vuole chiuderla e chi vuole mantenerla come luogo di scambio culturale. La decisione finale avrà implicazioni significative per le relazioni culturali tra Germania e Russia.