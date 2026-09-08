Addio a Georgy Matyukhin, artefice del sistema bancario russo a due livelli

La Banca Centrale ha comunicato la morte di Georgy Matyukhin avvenuta il 5 settembre 2026; ricordato per aver guidato la transizione dal sistema sovietico alla Banca di Russia e per la firma sulla banconota da 5.000 rubli.

La Banca Centrale della Federazione Russa ha annunciato la morte di Georgy Matyukhin figura centrale nella trasformazione del sistema finanziario russo alla vigilia degli anni Novanta. Matyukhin è scomparso il 5 settembre 2026 un giorno prima del suo 92esimo compleanno: nato il 6 settembre 1934 a Barnaul nella regione dell’Altai era un protagonista della fase che portò dall’assetto sovietico alla costruzione della moderna Banca di Russia.

Il suo ruolo è stato descritto dall’istituzione come quello di un leader attivo e responsabile nominato a capo della Banca dello Stato della RSFSR in un momento di forte cambiamento nel 1990. Alla guida dell’ente, Matyukhin seguì le procedure che portarono alla nascita della Banca di Russia e restò in carica fino al 1992 periodo nel quale furono prese decisioni decisive sul futuro del sistema bancario nazionale.

La transizione bancaria e il sistema a due livelli

Negli anni in cui Matyukhin guidò la banca centrale, la Russia affrontò gravi tensioni economiche: scarsità di valuta e un’inflazione elevata resero indispensabile ristrutturare l’architettura finanziaria. Tra le realizzazioni a lui attribuite spicca l’istituzione di un sistema bancario a due livelli con la separazione netta tra autorità monetaria centrale e attività bancarie commerciali.

Questa separazione è considerata una pietra miliare nel processo di modernizzazione del settore finanziario, perché ha definito ruoli e responsabilità tra regolatore e operatori di mercato.

Impatto operativo della riforma

La creazione del sistema a due livelli implicò il trasferimento di competenze e patrimoni dall’ente sovietico verso le istituzioni russe emergenti. Sotto la sua guida furono ridefiniti strumenti di politica monetaria e meccanismi di controllo sul sistema bancario, in un quadro segnato da urgenti esigenze di stabilità. L’azione di quegli anni ha avuto effetti duraturi sulla struttura istituzionale della finanza nel paese e rimane un riferimento per le scelte successive della Banca Centrale.

Biografia essenziale e carriera prima della guida bancaria

Matyukhin nacque a Barnaul il 6 settembre 1934. Inizialmente formato come geologo, completò poi gli studi diplomando al Moscow State Institute of International Relations nel 1961. Successivamente lavorò nell’apparato dei servizi esteri del KGB svolgendo attività di intelligence sotto copertura diplomatica e venendo assegnato anche in Uruguay da dove fu in seguito espulso insieme ad altri agenti sovietici. Questa esperienza internazionale si sommò alle competenze economiche che lo portarono a ruoli di rilievo nel sistema finanziario sovietico e poi russo.

Il suo passaggio dal mondo dell’intelligence e della diplomazia a incarichi economici e bancari segnala un profilo professionale ibrido: capacità operative e conoscenza delle dinamiche internazionali che si rivelarono utili nel periodo di riorganizzazione istituzionale tra 1990 e 1992. In quegli anni Matyukhin assunse responsabilità decisive nel trasferimento di funzioni e nella ridefinizione degli assetti economici post-sovietici.

Un gesto simbolico: la firma sulla banconota

Tra gli aspetti che hanno contribuito a rendere il suo nome riconoscibile al grande pubblico c’è la firma apposta personalmente sulla banconota da 5.000 rubli. Tale gesto è rimasto unico nel suo genere: nessun successivo governatore della Banca Centrale ha ripetuto quella pratica, che è diventata parte della memoria istituzionale legata alla transizione monetaria del periodo.

La sua carriera nel settore bancario proseguì anche dopo il 1992 con incarichi nel mondo delle banche commerciali, ma è proprio la fase della guida della Banca centrale durante la dissoluzione dell’Unione Sovietica a restare il nucleo principale della sua eredità pubblica. L’annuncio ufficiale della sua morte è stato diffuso dall’istituzione che oggi vigila sulla politica monetaria della Federazione Russa, che ha ricordato la sua attività durante un turning point della storia nazionale.

Matyukhin lascia alle spalle il ricordo di una personalità che operò in contesti complessi, passando dalla pratica geologica e dalla formazione internazionale a responsabilità di governo nel campo economico e finanziario. Le decisioni e le riforme seguite nei primi anni Novanta rappresentano una parte consistente del dossier storico sulla trasformazione del sistema bancario russo.