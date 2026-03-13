La 18enne è tra le concorrente della nuova edizione di "Pechino Express" e ha deciso di parlare dei suoi genitori.

Ha deciso di mettersi in gioco a “Pechino Express 2026” Chanel Totti, la figlia della conduttrice Ilary Blasi e dell’ex calciatore Francesco Totti. Fin da subito ha mostrato una certa personalità e, nel corso della prima puntata, ha rotto il silenzio sulla separazione dei suoi genitori.

Chanel Totti, l’avventura a Pechino Express

Ieri sera, giovedì 12 marzo 2026, su Sky è andata in onda la prima puntata di “Pechino Express 2026“. Tra i concorrenti c’è anche la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, Chanel, oggi 18enne. La giovane ha deciso di partecipare assieme al suo amico di infanzia Filippo Laurino. Fin da subito Chanel ha mostrato ironia, spontaneità e anche una certa personalità. In attesa di scoprire come proseguirà la sua avventura nel reality, soffermiamoci sulle sue parole di ieri, dove la giovane ha rotto per la prima volta il silenzio sulla separazione dei suoi genitori.

“La gente non sa la verità”: Chanel Totti rompe il silenzio sulla separazione dei genitori, Francesco Totti e Ilary Blasi

Durante la prima puntata di “Pechino Express 2026″, andata in onda ieri sera su Sky, Chanel Totti ha affrontato un tema molto delicato, ovvero la separazione dei suoi genitori, Ilary Blasi e Francesco Totti. Ecco cosa ha detto Chanel: “Chi è che vorrebbe i genitori separati? Non è stato facile ma la gente non sa la verità”, ha detto senza filtri, rivelando un lato sincero e profondo di lei.