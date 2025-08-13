Chanel e papà Francesco Totti, rapporti tesi: i retroscena sui loro alti e b...

Chanel e papà Francesco Totti, rapporti tesi: i retroscena sui loro alti e b...

A tre anni dall’annuncio ufficiale della fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi ne sono successe di cose, anche molto spiacevoli. Mentre Totti oramai fa coppia fissa con Noemi Bocchi, la Blasi ha ritrovato l’amore con l’imprenditore tedesco Bastian Muller.

Chanel, rapporto teso con papà Francesco Totti: ma qual è il motivo? Ecco i retroscena

Dopo la separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi, i contraccolpi tra i due a suon di borse firmate e Rolex, come hanno reagito i tre figli? Pubblicamente sono sempre stati molto discreti e almeno apparentemente, hanno continuato a frequentare entrambi i genitori in presenza dei rispettivi nuovi partner Noemi e Bastian. Ma il rapporto tra la secondogenita Chanel e Totti si sarebbe inclinato.

Il rapporto tra Chanel e papà Totti

Sembra che la secondogenita della coppia Chanel Totti abbia qualcosa da recriminare a papà Francesco. La neo diciottenne, apparsa sempre molto sorridente al fianco di mamma Ilary, sembrerebbe, invece, avere dei rapporti tesi e altalenanti con papà Francesco. Ma qual è il motivo reale?

Il motivo della “rottura”

Secondo diversi rumors il motivo del rapporto teso tra Chanel e suo papà Francesco sarebbe legato alla nuova compagna di lui, Noemi Bocchi. S

Sul settimanale di gossip Chi c’è scritto: “Sui social Chanel ha rilanciato una foto del papà Francesco con mamma Ilary con scritto “Non li supererò mai”.

Chanel Totti ha compiuto diciotto anni ed è molto attiva sui social ma i rapporti con l’ex calciatore sono altalenanti. Allontanamenti e riavvicinamenti, viaggi insieme e periodi di silenzio, complice un feeling mai nato con la nuova compagna dell’ex calciatore, Noemi Bocchi”.

Cosa c’entra Noemi Bocchi?

Secondo la ricostruzione, dunque, una delle cause di questa distanza sarebbe il mancato feeling tra Chanel e la nuova compagna di Totti, Noemi Bocchi. Una convivenza difficile, che avrebbe contribuito ad aumentare le tensioni familiari e a creare una frattura ancora più profonda tra Chanel e il papà. Come proseguirà? Staremo a vedere.