La conduttrice televisiva Ilary Blasi ha annunciato ufficialmente il suo fidanzamento con l’imprenditore Bastian Muller dopo oltre due anni di relazione, condividendo con i fan uno scatto emozionante sui social che suggella il grande passo.

Ilary Blasi e Bastian Muller: proposta di matrimonio nella città dell’amore

Durante una romantica vacanza a Parigi, in occasione di San Valentino, il compagno Bastian Muller ha sorpreso Ilary Blasi con una proposta di matrimonio indimenticabile.

La presentatrice ha pubblicato una foto della sua mano con un brillante anello in primo piano, sullo sfondo della Torre Eiffel, accompagnata dalla didascalia “My Forever Valentine”.

Questa immagine non solo ha confermato l’intenzione di sposarsi, ma ha anche acceso l’entusiasmo dei fan, segnando un momento emozionante nella storia d’amore tra i due.

Nozze Blasi e Muller: un legame consolidato nel tempo

La relazione tra Ilary Blasi e Bastian Muller ha attirato l’attenzione del pubblico per la sua spontaneità e solidità. In passato la coppia era stata fotografata insieme in diversi momenti romantici — come una gita sul Lago di Como — e il gesto dell’anello era già stato interpretato come un possibile fidanzamento, anche se in quell’occasione Blasi aveva chiarito che si trattava di uno scherzo tra i due. Bastian è riuscito a farsi apprezzare dalla famiglia di Ilary e dai suoi figli, consolidando sempre più il rapporto negli ultimi anni.

Ilari Blasi e Bastian Muller: quando si celebrerà il matrimonio?

Nonostante l’annuncio social e l’anello, la coppia non può ancora sposarsi ufficialmente: Ilary Blasi è ancora legalmente coniugata con l’ex marito Francesco Totti, e l’udienza del divorzio è fissata per marzo 2026. Solo dopo questo passaggio formale sarà possibile organizzare la cerimonia. Secondo alcune indiscrezioni di stampa, la coppia avrebbe già in mente una possibile data e una location per le nozze: il 6 giugno 2026 sull’isola di Ischia, in Campania, ma la conferma ufficiale da parte dei diretti interessati non è ancora arrivata.

Ilary Blasi e Bastian Muller: un nuovo capitolo

Con oltre due anni di relazione alle spalle, Ilary Blasi e Bastian Muller sembrano pronti a voltare pagina e a costruire una nuova vita insieme. La proposta parigina è stata accolta con entusiasmo dai fan e dai media, e ora si attende solo il momento in cui potranno dire “sì” davanti a familiari e amici.