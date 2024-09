Da tempo, ormai, il Ken umano si è trasformato in Jessica Alves. Le operazioni di chirurgia estetica, però, non sono terminate. Secondo i fan, che l’hanno sommersa di critiche, si è sottoposta ad un nuovo intervento.

Jessica Alves: critiche per il nuovo intervento estetico

Quando vestiva ancora i panni del Ken umano, Jessica Alves aveva dichiarato più volte di voler dire basta agli interventi di chirurgia estetica. Poi, quando ha deciso di diventare donna ha confessato di voler terminare la transizione prima di dire addio al bisturi. Oggi, a distanza di due anni dalla completa trasformazione, sembra che sia tornata nuovamente sotto i ferri. Il nuovo intervento, ovviamente, è stato criticato dai fan.

Cosa ha rifatto Jessica Alves?

Sul suo profilo Instagram, Jessica Alves ha condiviso una serie di foto e video che la ritraggono in bikini. Il costume è davvero mini e fa fatica a contenere le sue forme generose. Non è questo, però, il particolare su cui si sono concentrati i fan. Sembra infatti, che la donna si sia sottoposta ad un nuovo intervento al lato B. E’ davvero questa la realtà? Non possiamo saperlo, anche perché l’ex Ken umano ha bloccato i commenti.

Fan unanimi: Jessica sta esagerando

I fan sono unanimi: Jessica sta esagerando ancora una volta con la chirurgia estetica. Sono pochi quelli che hanno preso le sue difese. Tra le critiche che fioccano sul suo profilo Instagram si legge: “Quelli che ti dicono ‘bella’ hanno più problemi di te”, oppure “S’è rovinata, Dio mio! Ok alla chirurgia ma per migliorare no per peggiorare”, o ancora “Non lo so nella vita reale, ma almeno in queste foto, ho avuto la reale impressione che lei abbia alzato il bumbum. L’ho notato solo io, o qualcun altro?”.