Attentato a Bondi Beach: come un civile è riuscito a disarmare uno dei killer armato di fucile

L’attentato a Bondi Beach ha sconvolto Sydney durante la celebrazione di Hanukkah, trasformando una delle spiagge più iconiche d’Australia in teatro di violenza e panico. Decine di persone sono rimaste coinvolte in una sparatoria improvvisa, mentre un gesto coraggioso ha attirato l’attenzione dei media internazionali.

Attentato a Bondi Beach: il bilancio e gli ultimi sviluppi

Le autorità australiane, come riportato da The Australian e Sky News Australia, hanno confermato un bilancio provvisorio di almeno 12 morti e 29 feriti, tra cui due agenti di polizia, e hanno classificato l’attacco come terroristico. Due uomini armati di fucili semiautomatici hanno aperto il fuoco da un ponte sopra un parcheggio vicino alla spiaggia, causando fughe disperate tra i presenti.

Tra le vittime, come dichiarato da Times of Israel, figurerebbe anche il rabbino di Sydney, Eli Schlanger. La comunità internazionale ha espresso sgomento: il presidente israeliano Isaac Herzog ha definito l’evento un “crudele attacco contro gli ebrei” e ha esortato le autorità australiane a “combattere contro l’enorme ondata di antisemitismo che sta affliggendo la società australiana”.

Il commissario di polizia del Nuovo Galles del Sud, Mal Lanyon, ha aggiunto: “Si tratta di un attentato terroristico. Abbiamo confermato due attentatori, ma stiamo investigando la presenza di una terza persona. È prematuro ora dare altri dettagli, ma faremo di tutto per fermare questa scia di violenza”. Nel frattempo, la polizia continua a monitorare la zona a causa di ordigni esplosivi improvvisati rinvenuti vicino alla spiaggia, viene sottolineato da ABC News Australia, invitando la popolazione a rimanere al sicuro e a evitare la zona fino al completamento delle operazioni.

Police are now appealing for anyone in the Bondi Beach area with mobile phone or dashcam vision relevant to this incident to upload at this link:https://t.co/Efqd53mGKJ It can also be provided anonymously via Crime Stoppers, https://t.co/xElQad6neL

Information is managed on a… https://t.co/DrdG7vto2X — NSW Police Force (@nswpolice) December 14, 2025

Attentato a Bondi Beach: come un civile è riuscito a disarmare uno dei killer armato di fucile

Un episodio straordinario ha segnato la tragica sparatoria avvenuta a Bondi Beach, a Sydney, durante la celebrazione di Hanukkah. In un video che ha rapidamente fatto il giro dei social, si vede chiaramente un uomo in maglia bianca avvicinarsi a uno degli attentatori e sottrargli il fucile approfittando di un attimo di distrazione.

Non è stato chiarito se si trattasse di un civile o di un agente in borghese, ma il gesto rimane di grande rilievo: dopo aver disarmato il killer, l’uomo sceglie deliberatamente di non sparare, depone l’arma contro un albero e lascia che l’aggressore si allontani verso il ponte, dove si trovava il suo complice, che sarà poi colpito dalle forze dell’ordine. Un testimone sul luogo ha dichiarato: “È stato incredibile, sembrava un eroe che interveniva proprio al momento giusto”.

La scena, raccontata dai media australiani, testimonia un atto di coraggio e autocontrollo in mezzo al panico: un momento di eroismo in una tragedia che ha trasformato la celebre spiaggia di Bondi, simbolo di svago e turismo, in teatro di morte.