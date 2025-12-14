Attentato a Bondi Beach: come un civile è riuscito a disarmare uno dei killer armato di fucile

Home > Cronaca esteri > Attentato a Bondi Beach: un civile affronta e disarma un killer durante la sp...

Attentato a Bondi Beach: un civile affronta e disarma un killer durante la sparatoria

Attentato a Bondi Beach: il coraggioso gesto di un uomo che ha disarmato un killer tra il caos della celebrazione di Hanukkah a Sydney.

L’attentato a Bondi Beach ha sconvolto Sydney durante la celebrazione di Hanukkah, trasformando una delle spiagge più iconiche d’Australia in teatro di violenza e panico. Decine di persone sono rimaste coinvolte in una sparatoria improvvisa, mentre un gesto coraggioso ha attirato l’attenzione dei media internazionali.

Attentato a Bondi Beach: il bilancio e gli ultimi sviluppi

Le autorità australiane, come riportato da The Australian e Sky News Australia, hanno confermato un bilancio provvisorio di almeno 12 morti e 29 feriti, tra cui due agenti di polizia, e hanno classificato l’attacco come terroristico. Due uomini armati di fucili semiautomatici hanno aperto il fuoco da un ponte sopra un parcheggio vicino alla spiaggia, causando fughe disperate tra i presenti.

Tra le vittime, come dichiarato da Times of Israel, figurerebbe anche il rabbino di Sydney, Eli Schlanger. La comunità internazionale ha espresso sgomento: il presidente israeliano Isaac Herzog ha definito l’evento un “crudele attacco contro gli ebrei” e ha esortato le autorità australiane a “combattere contro l’enorme ondata di antisemitismo che sta affliggendo la società australiana”.

Il commissario di polizia del Nuovo Galles del Sud, Mal Lanyon, ha aggiunto: “Si tratta di un attentato terroristico. Abbiamo confermato due attentatori, ma stiamo investigando la presenza di una terza persona. È prematuro ora dare altri dettagli, ma faremo di tutto per fermare questa scia di violenza”. Nel frattempo, la polizia continua a monitorare la zona a causa di ordigni esplosivi improvvisati rinvenuti vicino alla spiaggia, viene sottolineato da ABC News Australia, invitando la popolazione a rimanere al sicuro e a evitare la zona fino al completamento delle operazioni.

Attentato a Bondi Beach: come un civile è riuscito a disarmare uno dei killer armato di fucile

Un episodio straordinario ha segnato la tragica sparatoria avvenuta a Bondi Beach, a Sydney, durante la celebrazione di Hanukkah. In un video che ha rapidamente fatto il giro dei social, si vede chiaramente un uomo in maglia bianca avvicinarsi a uno degli attentatori e sottrargli il fucile approfittando di un attimo di distrazione.

Non è stato chiarito se si trattasse di un civile o di un agente in borghese, ma il gesto rimane di grande rilievo: dopo aver disarmato il killer, l’uomo sceglie deliberatamente di non sparare, depone l’arma contro un albero e lascia che l’aggressore si allontani verso il ponte, dove si trovava il suo complice, che sarà poi colpito dalle forze dell’ordine. Un testimone sul luogo ha dichiarato: “È stato incredibile, sembrava un eroe che interveniva proprio al momento giusto”.

La scena, raccontata dai media australiani, testimonia un atto di coraggio e autocontrollo in mezzo al panico: un momento di eroismo in una tragedia che ha trasformato la celebre spiaggia di Bondi, simbolo di svago e turismo, in teatro di morte.