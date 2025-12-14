Allerta massima in tutta la Germania dopo che è stato sventato un attentato ai mercatini di Natale nella Bassa Baviera. Ecco cosa è successo.

Germania, sventato un attentato ai mercatini di Natale nella Bassa Baviera: ecco come

In Germania è stato sventato un attentato islamista. Secondo le prime ricostruzioni, volevano colpire un mercatino di Natale nella Bassa Baviera, nel distretto di Dingolfing-Landau, utilizzando un veicolo per uccidere o ferire il maggior numero di persone, come fanno sapere le autorità tedesche.

In Germania ora è allerta massima, ricordiamo lo scorso anno un’auto fu lanciata contro un mercatino di Natale a Magdeburgo, uccidendo 6 persone e ferendone oltre 200.

Germania, sventato un attentato ai mercatini di Natale nella Bassa Baviera: 5 arresti

Come detto le autorità tedesche sono riuscite a sventare un possibile attentato ai mercatini di Natale nella Bassa Baviera. Sono 5 le persone arrestate, come riporta la Suddeutsche Zeitung: si tratta di 3 marocchini di 22, 28 e 30 anni, un egiziano 56 anni e un siriano di 37 anni. Secondo le prime risultante investigative, la mente sarebbe stata l’egiziano, con probabile matrice islamista, con il siriano che li avrebbe incoraggiati ad agire. Le indagini da parte delle autorità tedesche sono in corso.