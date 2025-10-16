Pechino Express, è lite tra Chanel Totti e suo padre Francesco: cosa è succ...

Pechino Express, è lite tra Chanel Totti e suo padre Francesco: cosa è succ...

Lite in famiglia tra Chanel Totti e suo padre Francesco. Il motivo sarebbe “Pechino Express“. Ma ecco cosa è successo.

Pechino Express, Chanel Totti tra i concorrenti

Chanel come Ilary, la figlia di Francesco Totti e della conduttrice vorrebbe infatti seguire le orme della madre ed entrare nel mondo dello spettacolo. La Blasi spinge verso questa direzione, ed ecco infatti che Chanel Totti prenderà parte alla prossima edizione di “Pechino Express“.

Questa cosa però non piace a papà Francesco, che non vorrebbe che la figlia segua le orme della madre. Ma ecco cosa è successo tra Chanel e suo padre.

Pechino Express, perché Chanel Totti ha litigato col padre?

Come detto, Chanel Totti prenderà parte alla prossima edizione di “Pechino Express”. Suo padre, l’ex calciatore Francesco Totti, ne è contrario e, dopo aver “bloccato” la partecipazione della sua secondogenita a “Ballando con le Stelle“, avrebbe voluto fare lo stesso con “Pechino Express“. Inoltre, pare che a Totti non vada a genio che Chanel parteciperà assieme a Filippo Laurino, amico d’infanzia nonché figlio della storica manager di Ilary Blasi, ovvero Graziella Lopedota, fondatrice dell’agenzia Notoria. Insomma, per questi motivi a oggi pare proprio che i rapporti tra Chanel e papà Francesco non siano idilliaci.