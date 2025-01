Da oggi è in commercio la nuova Fiat Grande Panda, SUV compatto del marchio torinese, per il quale la Fiat ha seguito un’offerta semplice per rendere più agevole la produzione e la scelta da parte dei clienti.

La Fiat torna con una nuova vettura compatta: la Grande Panda

Con questo modello la Fiat torna nel settore delle vetture compatte, dove per anni è stata leader con modelli di successo come la punto: la Grande Panda è infatti lunga 3,99 metri, larga di 1,75 e alta di 1,57 metri. Il suo arrivo potrebbe inaugurare bene il nuovo anno commerciale, dopo un rallentamento delle vendite dovuto essenzialmente all’uscita di scena della Fiat 500 ibrida e della 500X a giugno dell’anno scorso: nel 2024 il marchio avrebbe venduto in Europa 304 mila auto, di cui 143 mila in Italia, registrando un calo del 20,4% rispetto al 2023.

Le caratteristiche, i prezzi e i modelli

Per coloro che sceglieranno la compatta ibrida con motore 1.2 tre cilindri turbo da 100 cavalli e cambio automatico a sei marce, la scelta sarà tra le versioni Pop, Icon e La Prima. I prezzi della Fiat Grande Panda partono da 18.900 euro, ma fino a fine febbraio si potrà acquistare a 16.950 euro grazie all’offerta di lancio. Chi opterà invece per l’elettrica (con motore da 113 cavalli, batteria da 44 kWh, 320 chilometri di autonomia e prezzi da 24.900 euro, in offerta per un mese a 22.950 euro), potrà scegliere tra la versione Red o La Prima. La Grande Panda è costruita sulla piattaforma Smart Car, che verrà utilizzata come base per tre nuovi modelli Fiat che uno all’anno nasceranno fino al 2027. Tra questi figurano un SUV di medie dimensioni a sette posti, lungo 4,4 metri (dal nome che potrebbe variare tra Giga Panda, Panda XL o Multipla), una berlina fastback pensata per i mercati sudamericani e un pickup. Nonostante non sia stata ancora svelata la sede produttiva di questi modelli, l’ipotesi è che possano essere assemblati nello stabilimento di Kragujevac, in Serbia, oppure in Turchia o in Marocco.