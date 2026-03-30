Bezzecchi vince ad Austin: doppietta Aprilia e leadership mondiale

Bezzecchi completa una prova di forza ad Austin, primo davanti a Martin e Acosta, e torna capo-classifica in un duello aperto per il mondiale

Sul circuito di Austin la MotoGP ha vissuto una giornata in cui Aprilia ha confermato la propria supremazia: Marco Bezzecchi ha comandato la gara dal via al traguardo, controllando gli attacchi e gestendo il vantaggio con maturità. Il risultato è stata una doppietta firmata dalla squadra di Noale, con Jorge Martin a completare l’1-2 davanti a una rimonta solida di Pedro Acosta, autore del terzo posto.

La vittoria ad Austin rappresenta per Bezzecchi il terzo successo consecutivo in questo avvio di stagione, dopo le gare in Thailandia e Brasile: un filotto che lo ha riportato in cima alla classifica iridata. La corsa è stata anche segnata da penalità e rimonte — su tutte il long lap penalty scontato da Marc Marquez per l’incidente nella sprint, che ne ha condizionato la partenza ma non la voglia di rimonta.

La gara: come si è sviluppata la vittoria

Dalla partenza Bezzecchi ha imposto il ritmo, sfruttando una partenza perfetta per creare subito spazio sugli inseguitori. Il gruppo degli inseguitori ha provato ad organizzare le reazioni, ma la RS-GP dell’Aprilia ha permesso al suo pilota di controllare i riferimenti sul cronometro e conservare un margine costante giro dopo giro. La leadership tenuta per l’intero Gran Premio è la testimonianza di una combinazione di assetto, strategia gomme e una condotta di gara intelligente.

Le strategie e le fasi decisive

Nel corso della corsa il ritmo è stato selettivo: alcuni piloti hanno provato attacchi precisi, altri hanno dovuto gestire la gomma posteriore e le penalità. La capacità di Bezzecchi di non commettere errori nei momenti chiave ha fatto la differenza, mentre dietro di lui Martin si è dimostrato costante e pronto a capitalizzare qualsiasi passo falso. La gestione della pressione è risultata determinante, e la squadra ha saputo supportare il pilota con scelte tecniche efficaci.

Le rimonte, le penalità e i protagonisti della top ten

La gara non è stata priva di colpi di scena: Marc Marquez ha dovuto affrontare la conseguenza dell’incidente in sprint con un long lap, scontato in gara e seguito da una rimonta che lo ha portato comunque in una posizione di rilievo. Fabio Di Giannantonio è stato la miglior Ducati in pista, chiudendo al quarto posto dopo una prova di sostanza, mentre Enea Bastianini ha portato l’altra Ktm tra i migliori con un sesto posto solido.

La top ten e i risvolti per la classifica

Oltre ai primi tre sul podio — Bezzecchi, Martin e Acosta — la zona punti alta ha visto presenze importanti: quarto Di Giannantonio, quinto Marquez, sesto Bastianini, settimo Alex Marquez, ottavo Raul Fernandez, nonché la Honda di Luca Marini e la Ducati di Francesco Bagnaia in top ten. Proprio Bagnaia, protagonista di fasi positive nel corso della gara, è scivolato in fondo alla top ten nel finale, perdendo terreno rispetto ai primi.

Conseguenze sul mondiale e prospettive

Il successo texano ha rilanciato Marco Bezzecchi in vetta alla classifica iridata: la serie di vittorie che lo ha visto trionfare nelle ultime tre gare ha aperto scenari interessanti per il campionato. La classifica ora si fa serrata, con l’Aprilia che si presenta come riferimento tecnico nelle prime uscite della stagione e con gli avversari chiamati a rispondere.

Cosa cambia per le squadre

Per Aprilia la doppietta è una conferma del lavoro iniziato: evoluzioni di telaio, set-up e gestione gomme stanno pagando. Per le squadre rivali, in particolare per la Ducati, il confronto sul piano della gestione delle gomme e delle penalità resta fondamentale. Le prossime gare europee saranno il banco di prova per capire se la superiorità mostrata ad Austin sarà sostenibile su circuiti diversi.

In conclusione, il Gp delle Americhe ha consegnato una fotografia chiara: Bezzecchi è in grande forma, Aprilia domina al momento la scena e la lotta per il titolo si è riaccesa. I tifosi e i team attendono ora le gare successive per vedere se questo equilibrio rimarrà o se altri protagonisti sapranno ribaltare le gerarchie.