Gli ultimi giorni di febbraio saranno segnati da sciopero treni aerei, con disagi previsti per chi deve viaggiare in Italia. La data da segnare è giovedì 26 febbraio per il trasporto aereo, mentre il ferroviario subirà interruzioni tra venerdì 27 e sabato 28. È importante controllare gli orari e le fasce di garanzia per organizzare al meglio gli spostamenti.

Sciopero aerei del 26 febbraio: disagi e cancellazioni

Gli ultimi giorni di febbraio si preannunciano turbolenti per chi viaggia in Italia. Giovedì 26 febbraio il settore aereo sarà interessato da uno sciopero di 24 ore, coinvolgendo aeroporti, compagnie e personale dell’indotto. La protesta, indetta da Cub Trasporti, era inizialmente programmata per il 16 febbraio ma è stata posticipata di dieci giorni a seguito della precettazione decisa dal vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, così da evitare sovrapposizioni con i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Contemporaneamente, altre sigle sindacali come Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl T.A, Anpac e Anp hanno proclamato scioperi specifici per il personale di ITA Airways e easyJet, mentre Usb Lavoro Privato ha indetto un’astensione di quattro ore per il personale di volo e di terra di varie compagnie.

L’impatto sui voli si prevede rilevante: ITA Airways ha comunicato che circa il 55% dei voli previsti per il 26 febbraio saranno cancellati, oltre ad alcune partenze del 25 e del 27. La compagnia invita a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto e rassicura i passeggeri: “I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare il 26 febbraio, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto“.

Sciopero treni e trasporto locale tra il 27 e il 28 febbraio

A chiudere la settimana di mobilitazioni sarà il settore ferroviario. Dalla sera di venerdì 27 febbraio fino alle 20:59 di sabato 28, Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord saranno coinvolti in scioperi che interesseranno sia i collegamenti a lunga percorrenza sia quelli regionali. Diverse sigle sindacali hanno proclamato l’astensione: Cub Trasporti e Sgb per il trasporto merci e locale, Usb Lavoro Privato per otto ore nel comparto merci, e l’Assemblea nazionale Pdm/Pdb del Gruppo FS Italiane per il personale di macchina e di bordo.

Nonostante la protesta, la normativa garantisce alcuni servizi essenziali. Trenitalia ha reso nota la lista dei treni a media e lunga percorrenza garantiti, mentre per il trasporto regionale sono previste fasce orarie protette dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. L’elenco completo dei collegamenti disponibili sarà consultabile sui siti web di Trenitalia, Trenitalia Tper, Trenord e Italo. A livello locale, a Bari, lo sciopero del trasporto pubblico locale interesserà il personale di Ferrovie Sud Est e dei servizi automobilistici cittadini dalle 19:30 alle 23:30, come annunciato da Osr Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil e Faisa-Cisal.