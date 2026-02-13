I sindacati hanno confermato lo stop ai voli del 16 febbraio e del 7 marzo: ora però c'è il rischio precettazione.

I sindacati hanno confermato gli scioperi aerei del 16 febbraio e del 7 marzo 2026. Ora però c’è l’ipotesi precettazione. I dettagli.

Sciopero aerei 16 febbraio 2026: i sindacati confermano

Dopo l’incontro al Ministero dei Trasporti, i sindacati hanno riconfermato gli scioperi aerei previsti per il 16 febbraio e per il 7 marzo 2026, in concomitanza dunque con le Olimpiadi di Milano-Cortina, che sono in pieno svolgimento.

Ieri Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac e Anp aveno mandato una missiva al Ministero dei Trasporti e alla Commissione di Garanzia, annunciando la conferma degli scioperi, nonostante la richiesta di posticiparli. Ora però è probabile che si vada verso la precettazione.

Sciopero aerei aerei 16 febbraio 2026, Salvini: “Stiamo lavorando alla precettazione”

Dopo la riconferma degli scioperi aerei del 16 febbraio e del 7 marzo 2026, è probabile che si vada verso la precettazione. Ecco infatti quanto ha dichiarato il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini a margine di una mostra dedicata alle Olimpiadi Invernali in Stazione Centrale: “stiamo lavorando alla precettazione, il cui testo arriverà a minuti, per evitare lo sciopero aereo per le Olimpiadi e le Paralimpiadi per non danneggiare un’immagine di positività ed efficienza che l’Italia sta dando grazie al lavoro di tutti”, aggiungendo che lo sciopero lo potranno fare a Giochi conclusi.