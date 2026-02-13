Colpo di scena alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: l’atleta di biathlon, Rebecca Passler è stata riammessa ai Giochi dopo la sospensione per doping dello scorso 2 di febbraio. I dettagli.

Rebecca Passler, la sospensione per doping del 2 febbraio

L’atleta italiana di biathlon, Rebecca Passler, era stata sospesa in via cautelativa lo scorso 2 di febbraio per doping.

La Passler, a seguito di un controllo effettuato il 26 gennaio era risultata positiva al Letrozolo. Ora è arrivata la notizia che è stato accolto il ricorso presentato dalla 24enne che, quindi, è stata riammessa ai Giochi. Ma ecco i dettagli.

Rebecca Passler, accolto il ricorso sul caso doping: l’atleta di biathlon riammessa ai Giochi

E’ stato accolto il ricorso della biatleta Rebecca Passler sul caso doping. La Passler, dunque, potrà gareggiare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, l’azzurra si aggregherà alla squadra lunedì 16. Rebecca Passler era stata sospesa per positività al Letrozolo, è stata però riconosciuta l’assunzione involontaria o la contaminazione inconsapevole. La Fisi in una nota ufficiale scrive: “La Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia (Nadab) ha accolto il ricorso di Rebecca Passler avverso la sospensione provvisoria seguita ad una positività al Letrozolo riscontrata nel corso di un controllo effettuato lo scorso 26 gennaio, riconoscendo il fumus boni iuris, ovvero l’apparente fondatezza dell’assunzione involontaria o della contaminazione inconsapevole della sostanza in oggetto. L’esito consente all’atleta di partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Passler si aggregherà alle compagne di squadra a partire da lunedì 16 febbraio, giorno in cui sarà a disposizione dello staff tecnico per le successive competizioni del programma a cinque cerchi.”

Rebecca Passler ha accolto con gioia questa decisione: “sono stati giorni molto difficili, ho sempre creduto nella mia buona fede. Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato, dagli avvocati che hanno seguito la mia situazione, alla Federazione Italiana Sport Invernali, ai miei familiari e amici. Adesso posso tornare finalmente a concentrarmi al 100% sul biathlon”.