“No durante le Olimpiadi”. Salvini precetta lo sciopero del trasporto aereo, cosa cambia ora

Con le Olimpiadi e le Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 alle porte, il governo italiano interviene per garantire la continuità dei voli. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha deciso di precettare lo sciopero del settore aereo per impedire disagi durante le competizioni.

Salvini precetta lo sciopero del trasporto aereo: la reazione dei sindacati e le critiche politiche

Nonostante le sollecitazioni ministeriali, l’incontro di poche ore fa tra i sindacati e il Ministero dei Trasporti si è concluso senza accordi. I rappresentanti di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac, Anp, Usb e Cub avevano ribadito che gli scioperi erano confermati a sostegno del rinnovo dei contratti nazionali e aziendali scaduti da mesi.

Fabrizio Cuscito, coordinatore nazionale della Filt Cgil, aveva sottolineato: “Abbiamo confermato gli scioperi perché le aziende non hanno posto condizioni per ritirarli“. Il segretario generale della Uiltrasporti, Marco Verzari, ha aggiunto: “Ci accusano di essere irresponsabili, ma noi vogliamo dimostrare responsabilità verso le lavoratrici e i lavoratori che aspettano un legittimo rinnovo del contratto da troppo tempo”.

La decisione di Salvini ha suscitato anche critiche politiche. Franco Mari, capogruppo di Avs nella commissione Lavoro della Camera, aveva dichiarato: “Facile prendersela con chi lavora. Il ministro mette in atto la precettazione dello sciopero con la scusa dei Giochi olimpici, senza aver mosso un dito finora nei confronti delle aziende“.

Anche il sindacato di base Cub trasporti ha annunciato la possibilità di impugnare la decisione al Tar, rinviando lo sciopero al 26 febbraio come indicato dalla Commissione di Garanzia.

Il vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato la precettazione dei lavoratori del settore aereo nei giorni 16 febbraio e 7 marzo, in concomitanza con le Olimpiadi e le Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. La decisione è stata presa dopo le indicazioni della Commissione di Garanzia Sciopero e la conferma da parte dei sindacati delle agitazioni.

In una nota ufficiale del Ministero, il ministro ha spiegato: “Pur comprendendo le rivendicazioni dei lavoratori, è necessario garantire il diritto alla mobilità anche durante un evento straordinario di rilevanza planetaria. Per non danneggiare un’immagine di positività e di efficienza che l’Italia sta dando grazie al lavoro di tutti”. Salvini ha inoltre auspicato che le trattative tra aziende e lavoratori non vengano interrotte, sottolineando la speranza di raggiungere “una soddisfacente intesa tra le parti“.

Salvini ha precisato che, pur tutelando il diritto allo sciopero, questo non può ostacolare una manifestazione seguita da oltre due miliardi di persone. Il ministro ha infine confermato il suo impegno a convocare i sindacati per discutere il rinnovo dei contratti e il Piano nazionale degli aeroporti al termine delle Paralimpiadi.