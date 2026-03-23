Venerdì 27 marzo 2026 ci saranno grandi disagi per chi utilizza i mezzi per muoversi, scopriamo dove e quanto dureranno le difficoltà.

Venerdì prossimo, 27 marzo sarà un’altra giornata negativa per chi utilizzerà i mezzi pubblici in città e per chi andrà a scuola, difatti è stato indetto uno sciopero che renderà il trasporto pubblico difficoltoso e che potrà comportare pesanti disagi sullo svolgimento delle lezioni. Scopriamo chi interessa ed in quale zona d’Italia.

Incroceranno le braccia scuola e informazione

Sul fronte scuola il disagio arriva dallo sciopero indetto dal sindacato scolastico SISA. Per studenti e famiglie potrebbero essere a rischio le lezioni con scuole chiuse o orari ridotti. Il consiglio è di verificare sul sito del proprio istututo eventuali comunicazione aggiornate in merito.

Sul versante dell’informazione non andrà meglio perchè la giornata di sciopero è stata indetta dalla FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana) e incroceranno le braccia giornalisti televisivi, di quotidiani e di testate online. Il rischio è di avere un blackout informativo sino a sabato 28 marzo.

Ancora una volta a rischio i trasporti

Ma il tema più scottante è quello che riguarda i trasporti, difatti sarà un venerdì davvero problematico da questo punto di vista con il rischio concreto di non potersi recare a scuola o al lavoro.

Lo sciopero interesserà diverse città, Milano e l’ATM hanno garantito le fasce legate alle ore di punta ed incroceranno le braccia dalle 08:45 alle 15 e dalle 18:00 sino a fine servizio.

Anche a Napoli ci sarà lo sciopero, questo interesserà il comparto ferroviario regionale con la EAV che come riportato da The Social Post non farà partire i convogli dalle 19 alle 23, mettendo a rischio i treni serali.

Altre città interessate dallo sciopero dei trasporti saranno Torino, Novara e Frosinone, dove si potranno registrare problemi nel raggiungimento dei luoghi di lavoro e delle strutture scolastiche.