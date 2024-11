Il trionfo dei Dodgers nella World Series

Il mese scorso, i Los Angeles Dodgers hanno festeggiato il loro ottavo titolo della World Series, battendo i New York Yankees in una serie che ha messo in luce le debolezze della squadra di New York. La vittoria per 7-6 in gara 5 ha segnato la fine della corsa per gli Yankees, che si sono trovati a fronteggiare una squadra dei Dodgers in grande forma. La serie è stata caratterizzata da momenti di alta intensità, ma anche da errori decisivi che hanno compromesso le possibilità di vittoria dei Yankees.

Le prestazioni critiche dei Yankees

Durante la serie, i Yankees hanno mostrato segni di vulnerabilità, in particolare nella quinta inning di gara 5, dove errori cruciali hanno permesso ai Dodgers di segnare ben cinque punti. L’errore di Aaron Judge e Anthony Volpe, insieme alla mancanza di copertura della prima base da parte di Gerrit Cole, hanno evidenziato una difesa in crisi. Joe Kelly, lanciatore dei Dodgers, ha commentato che la squadra di New York avrebbe dovuto essere classificata come una delle ultime nel playoff, sottolineando un netto divario di prestazioni tra le due squadre.

Le dichiarazioni di Joe Kelly

Joe Kelly non ha risparmiato critiche ai Yankees, affermando che la loro prestazione complessiva non era all’altezza delle aspettative. Durante un episodio del podcast “Baseball Isn’t Boring”, ha dichiarato che i Dodgers avevano visto ogni singolo errore dei Yankees e che la serie era stata una vera e propria “mismatch”. Kelly ha anche messo in discussione la qualità del baseball giocato dai Yankees, suggerendo che anche i Cleveland Guardians, pur avendo perso, avrebbero potuto competere meglio. Le parole di Kelly rispecchiano una frustrazione condivisa da molti tifosi e analisti, che hanno visto una squadra dei Yankees incapace di reagire di fronte alla pressione.

Un futuro incerto per i Yankees

Con la stagione conclusa, gli Yankees si trovano ora ad affrontare un futuro incerto, in particolare per quanto riguarda il contratto di Juan Soto. Il talentuoso esterno ha registrato un massimo in carriera di 41 fuoricampo nel 2024, ma la sua permanenza a New York è in dubbio a causa di una prevista guerra di offerte durante l’offseason. La dirigenza dovrà prendere decisioni cruciali per rinforzare la squadra e tornare competitiva, mentre i Dodgers possono festeggiare un trionfo che segna un nuovo capitolo della loro storia.