Una vicenda incredibile ha sconvolto il paese di Altamura portandolo alla ribalta nazionale ed elevandolo a quanto accade in città molto più grandi presenti all’estero, perché quello che è accaduto è la perfetta testimonianza di cosa è in grado di partorire la mente umana quando deve attuare un piano di vendetta totalmente legittima e giustificata.

Lei imbratta la macchina di lui, accusandolo di tradimento

Di per sé la prima immagine che si ha è quella di una macchina imbrattata di scritte offensive, fatte con la bomboletta spray, un’iniziativa di vandali si potrebbe pensare, se non fosse che guardando nel dettaglio vi sono parole tipiche di un caso di tradimento.

Le parole che ricoprono tutta la carrozzeria dell’auto fanno riferimento all’uomo che ha quindi tradito la sua ragazza più di una volta. Ma non è solo questo a renderla una notizia di rilevanza, quanto un altro gesto decisamente più eclatante.

La scelta di attaccare ai vetri dell’auto le chat con le altre

Difatti non la donna non si è fermata solo a scrivere parole pesanti nei confronti dell’uomo, in quel momento impegnato al lavoro, ma ha ben pensato di tappezzare i vetri dell’auto con le chat che egli scambiava con le sue amanti.

Cerchi rossi, di frasi dolci lanciate alle altre donne e soprattutto il conteggio delle stampate, arrivate a 10 sul lato sinistro dell’auto, quindi 10 amanti diverse.

La storia diventa virale perché i passanti notando le scritte, come riporta Leggo.it hanno pubblicato stories sui social, rendendo la vicenda di portata nazionale.

Difatti c’è chi appoggia e chi condanna il gesto della donna, il tutto con l’ombra delle conseguenze legali che potrebbero arrivare. E’ difatti ipotesi di reato imbrattare un veicolo altrui e pubblicare chat private.