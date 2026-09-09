Le autorità nella regione di Mosca hanno introdotto una quarantena dopo la scoperta della malattia della pelle nodosa nel bestiame in diversi paesi e villaggi.

Le autorità nella regione di Mosca hanno imposto una quarantena dopo la rilevazione della malattia della pelle nodosa in bestiame in diversi paesi e villaggi situati a circa 25 chilometri da Mosca. Questa misura è stata annunciata in un documento pubblicato sul sito web del governo regionale mercoledì.

La malattia della pelle nodosa è un’infezione virale che si diffonde principalmente attraverso insetti che pungono e colpisce il bestiame.

I sintomi includono febbre, rigonfiamenti dolorosi sulla pelle indebolimento degli animali e riduzione della produzione di latte. È importante sottolineare che questa malattia non infetta gli esseri umani.

Misure di contenimento nella regione di Mosca

L’ordinanza del governo regionale della regione di Mosca ha vietato il trasporto di bestiame, prodotti derivati come il latte, e mangimi verso e dalla zona in quarantena.

Inoltre, sono state sospese le fiere agricole nella zona interessata.

La malattia, diffusa principalmente in Nord Africa, è stata rilevata in diversi paesi europei l’anno scorso. In Francia, le autorità hanno ordinato l’abbattimento delle mucche infette, scatenando proteste da parte delle associazioni agricole.

Situazione critica nella regione di Irkutsk

Earlier this week, le autorità nella regione di Irkutsk, vicino al lago Baikal in Siberia, hanno imposto una quarantena per la malattia della pelle nodosa in due insediamenti.

È stato annunciato che gli animali infetti dovranno essere abbattuti.

Un’epidemia di malattie del bestiame, ufficialmente identificate come pasteurellosi o rabbia, in Siberia in primavera ha portato all’abbattimento di massa del bestiame e ha scatenato rare proteste da parte degli agricoltori locali.

Reazioni della comunità locale

Nella regione di Irkutsk, otto focolai sono stati identificati nei villaggi di Butyrki e Koty. Leonid Frolov, capo del distretto, ha indicato che la causa sospetta è l’importazione illegale di pecore e capre. I media locali hanno riferito che la malattia è stata rilevata in almeno 96 capi di bestiame.

Le autorità hanno promesso un risarcimento per gli animali sequestrati: 224 rubli per chilogrammo per il bestiame, 307 rubli per pecore e capre, e 190 rubli per i maiali. Tuttavia, i residenti di Butyrki hanno espresso preoccupazione durante un incontro con i funzionari governativi, sostenendo che il risarcimento offerto non coprirà le loro perdite. Hanno richiesto un risarcimento completo per il valore degli animali sequestrati.

Inoltre, i residenti hanno obiettato alla distruzione del bestiame vicino alle loro case, come riportato dal canale di notizie russo 7×7.

Precedenti casi in altre regioni

Sequestri di massa di bestiame da parte degli agricoltori si sono verificati ripetutamente nell’ultimo anno. Il 12 agosto, le autorità nella regione di Tyumen hanno iniziato a sequestrare maiali dagli agricoltori e a ucciderli, citando una malattia ‘molto pericolosa’ ma non specificata. In primavera, le autorità nella regione di Kemerovo hanno iniziato l’abbattimento di massa di bestiame, attribuendolo alla malattia della pelle nodosa. A febbraio, le autorità hanno sequestrato bestiame da agricoltori nella regione di Novosibirsk; la causa è stata successivamente determinata essere la febbre aftosa.