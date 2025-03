Kate Middleton come sta? Il parere dei medici a un anno dall'annuncio della m...

Kate Middleton come sta: un anno dopo l’annuncio della malattia, la verità rimane incerta. Tra speculazioni e il ritorno alla vita pubblica, si cerca la speranza di un recupero completo.

Un anno fa. Un video, pochi minuti, la voce ferma ma lo sguardo che tradiva la fatica. Kate Middleton annunciava al mondo di avere un cancro. Fine delle speculazioni, delle teorie più assurde, dei meme circolati in rete senza sosta. Fine, almeno in teoria. Ora come sta?

Kate Middleton come sta: il giallo della foto e i dubbi sulla malattia

Perché la storia era iniziata settimane prima, quando una foto pubblicata sugli account ufficiali di William e Kate Middleton aveva fatto scattare l’allarme . C’era qualcosa che non tornava. Un dito fuori posto, un’ombra strana, un dettaglio impercettibile ma evidente agli occhi giusti. E gli occhi giusti, in rete, sono ovunque. Boom. Foto falsa. Scuse della casa reale. E poi, la verità.

Un anno dopo, di quella verità conosciamo solo i contorni. Il tipo di tumore? Non si sa. Qualcuno dice HPV, altri parlano di un sarcoma addominale. Solo ipotesi. Nessuna conferma. Kate ha chiesto riserbo e, incredibilmente, il riserbo è stato rispettato.

Kate Middleton come sta: il ritorno alla vita pubblica tra riservatezza e speranza

E lei? Lentamente torna alla vita pubblica. Passi misurati. Il primo, lo scorso settembre: un video elegante, patinato, quasi cinematografico. Kate con William e i bambini, sorrisi e sguardi rassicuranti. “Sto meglio”, il messaggio sembra essere sottinteso. Il cancro è in remissione. Oggi, secondo indiscrezioni vicine alla famiglia reale, la principessa si sente più forte e vicina a un pieno recupero, anche se continua a seguire un percorso di cure e controlli regolari.

Poi, la festa di San Patrizio. La principessa di Galles in prima fila a Wellington Barracks, presente ma con discrezione . Non ancora la figura instancabile di un tempo, quella che aveva preso il suo posto senza esitazioni dopo l’addio di Meghan e Harry. Un passo alla volta. Cautela. Nessuno lo dice, ma è chiaro: a Kensington Palace si naviga con prudenza.

C’è chi parla di un ritorno alla normalità. E c’è chi spera che sia davvero così.