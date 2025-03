Kate Middleton, come è noto, ha dimostrato sempre molta attenzione ai dettagli, come conferma ogni nuovo look, studiato alla perfezione in ogni suo elemento, dal colore dell’outfit ad un’accurata selezione dei gioielli.

Quegli orecchini appartenuti a Lady Diana indossati da Kate Middleton

Eppure, a guardare gli orecchini Collingwood, dei pendenti con perla a goccia, indossati da Catherine in occasione della cerimonia del Commonwealth Day, di qualche giorno fa, sembra che manchi qualcosa, e per la precisione un diamante. Questi orecchini sono forse tra i gioielli più significativi della principessa, perché appartenevano a Lady Diana. Questi orecchini le erano stati regalati nel 1981, prima del matrimonio con l’allora principe Carlo, da Collingwood, uno dei gioiellieri maggiormente apprezzati dalla famiglia Spencer. Diana aveva indossato per la prima volta questi pendenti in occasione del banchetto di Stato al Claridges hotel, nel giugno 1981, in onore del re Khalid dell’Arabia Saudita. Questi orecchini sembravano piacere molto alla compianta principessa, che li indossava spesso. Un gioiello legato a momenti molto importanti per la principessa e oggi finito tra i preziosi della nuora, che continua a indossarli sovente, in omaggio a Diana, come per i ritratti per i suoi 40 anni o la visita di Stato dei reali spagnoli nel 2017.

Il motivo per cui agli orecchini Collingwood manca un diamante

Eppure, a guardare bene le foto, pare che anche in quell’occasione uno dei due orecchini Collingwood fosse sprovvisto dello stesso diamante che manca oggi in una delle quattro file. Non si è a conoscenza di quando si sia smarrito, se già all’epoca di Lady Diana o dopo. Potrebbe essersi perso nel tempo, e la principessa, probabilmente accortasi della mancanza, sembra non voler intervenire sul gioiello. Il perché? Potrebbe celarsi dietro all’intento di Kate di non alterare il prezioso e mantenerlo esattamente come in origine, senza apportare modifiche.