Antonio Caprarica, ospite di Pomeriggio 5, ha parlato della storia d’amore tra Lady Diana e Carlo. L’esperto reale ha tirato in ballo anche Camilla e ha detto delle cose pur essendo consapevole di far infuriare i fan della principessa triste.

Caprarica, confessione su Lady Diana: “Farò infuriare i fan”

Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha parlato anche dei matrimoni “tanti matrimoni che ci fanno sognare, ma che poi finiscono”. L’esempio più grande di unioni di questo tipo non poteva che essere quella di Lady Diana e Carlo d’Inghilterra. A commentare l’affaire, neanche a dirlo, il massimo esperto italiano di Royal Family, ossia Antonio Caprarica.

Le parole di Antonio Caprarica

Caprarica, consapevole del peso delle sue parole, ha dichiarato:

“Dirò una cosa che susciterà le ire dei fan di Diana. La cosa che mi ha sempre dato fastidio è che si è sempre giudicato l’amore tra Carlo e Camilla, mettendo in mezzo la bellezza di Diana. Dicono ‘ma come si fa ad amare Camilla avendo avuto accanto Diana?’. Ma cosa c’entra? Non si ama una donna per l’aspetto. In verità la responsabilità di Carlo va condivisa. Diana è entrata nella storia tra Carlo, pensando di sposare il principe azzurro. Lei non era adatta a fare la regina! Non era stata istruita e non era adatta al compito”.

Antonio, a quanto pare, non era un grande fan di Lady Diana. Ha sottolineato che, a differenza di Camilla, non era adatta al ruolo di regina.

Caprarica fan di Carlo e Camilla

Al contrario di Lady Diana, Camilla è perfetta per vestire i panni di regina. Non a caso, Caprarica approva l’unione tra lei e Carlo. Ha dichiarato:

“Quello che li lega è molto di più della seduzione del momento e del fascino che puoi provare perché qualcuno ti colpisce. Li lega una profonda comunanza intellettuale e culturale, amano le stesse cose e ridono per le stesse cose. Ridono da matti e si divertono pazzamente, è la chimica dei sentimenti”.

Queste dichiarazioni, come sottolineato tra l’altro dallo stesso Antonio, non piaceranno di certo a quanti hanno sempre amato Diana, non solo per l’aspetto fisico ma anche per il suo intelletto e la sua cultura.