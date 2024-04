Caprarica sulle Spice Girls: “Pessime cantanti con un segreto”

Antonio Caprarica ha detto la sua sulle Spice Girls, bollandole come cantanti “pessime“. Il giornalista e scrittore le ha conosciute e vissute nel periodo clou, motivo per cui ha svelato il segreto dietro al loro successo.

Ospite di Pomeriggio 5, Antonio Caprarica ha parlato di un’eventuale reunion delle Spice Girls. Le cantanti si sono ritrovate per il 50esimo compleanno di Victoria Beckham e i fan sperano ancora di vederle tornare insieme su un palco. Il giornalista e scrittore le ha definite “pessime cantanti“, ma ha speso belle parole nei loro confronti.

Caprarica ha dichiarato:

“Sì mi piacciono molto le Spice Girls. Lo sai, io ero a Londra negli anni d’oro delle Spice Girls e le ho intervistate non so quante volte. Ho sentito Geri Halliwell che cantava a sua altezza reale il principe di Galles Happy Birthday su imitazione di Marilyn Monroe. Erano anni fantastici, ci divertivamo da pazzi, Londra era fantastica. Queste cinque ragazze erano pessime, guardate, devo dire che con tutto l’amore che ho per loro, come cantanti erano davvero pessime. Non essendo grandi cantanti hanno segnato un’epoca. Avevano un segreto, la loro straordinaria empatia, poi la sintonia con il paese che stava cambiando”.