A settembre partirà la nuova edizione del Grande Fratello ma si comincia già a parlare di conduttore e opinioniste. Alfonso Signorini sarà ancora al timone del reality ma, Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici molto probabilmente non ci saranno. Chi al loro posto?

Grande Fratello, addio a Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici?

La prossima edizione del Grande Fratello sarà davvero speciale, in quanto si celebreranno i 25 anni del reality show.

Sarà quindi un’edizione piena di sorprese che vedrà sempre alla conduzione Alfonso Signorini. Secondo le ultime indiscrezioni, però, al suo fianco, come opinioniste, non dovrebbero più esserci né Cesara Buonamici né Beatrice Luzzi. Ma, chi prenderebbe il loro posto? Scopriamolo insieme.

Grande Fratello: chi saranno le nuove opinioniste?

Come visto Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici non dovrebbero più esserci come opinioniste per la prossima edizione del Grande Fratello. Secondo Dagospia, Alfonso Signorini vorrebbe un volto molto amato dal pubblico di Amici, ovvero Anna Pettinelli che però farebbe ancora parte del cast del talent di Maria De Filippi. Gli altri nomi papabili come nuove opinioniste sono quelli di Stefania Orlando, Simona Izzo e Antonella Elia. Insomma, grosse novità in arrivo per la nuova edizione del GF!