Lo scontro tra Fabrizio Corona e Mediaset entra in una nuova fase giudiziaria. Dopo le polemiche legate alle puntate di “Falsissimo” e le presunte lettere inviate ai gestori di locali pubblici, l’ex re dei paparazzi denuncia il gruppo televisivo per tentata estorsione, mentre da Cologno Monzese valutano una possibile controquerela per calunnia.

Corona contro Mediaset: la denuncia per tentata estorsione

Fabrizio Corona ha deciso di rivolgersi alla Procura di Milano denunciando Mediaset per “tentata estorsione o per qualunque altro reato che i magistrati vorranno ravvisare”. A rendere nota l’iniziativa è stato il suo avvocato, Ivano Chiesa, che ha spiegato come la decisione sia nata in seguito a presunte lettere inviate dal gruppo televisivo a diversi gestori di discoteche.

Secondo Chiesa, i messaggi avrebbero scoraggiato i locali dall’ospitare Corona, generando un effetto intimidatorio: “Hanno tentato di silenziare Fabrizio Corona sui social, adesso vogliono silenziarlo negli esercizi pubblici, domani cosa faranno, gli impediranno di parlare a casa sua?” L’avvocato ha inoltre sottolineato che i gestori non hanno alcun obbligo di impedire la presenza di Corona: “Un gestore di una discoteca non ha nessun dovere se non di garantire la sicurezza, ma non impedire che qualcuno dica quello che vuole perché non siamo in Corea”. Il legale sottolinea che la richiesta di “presidiare le condotte” dei clienti sarebbe giuridicamente inesigibile ma concretamente efficace nell’impedire a Corona di lavorare.

“Li denuncio”. Fabrizio Corona e l’azione legale contro Mediaset: arriva la controquerela

Fonti vicine a Mediaset, come riportato da Leggo, respingerebbero con decisione le accuse, definendo infondata la tesi dell’estorsione. Le comunicazioni inviate ai locali sarebbero state solo un richiamo generale alle responsabilità dei gestori, senza imporre veti o divieti, e la decisione di non invitare Corona sarebbe del tutto autonoma, legata al timore di possibili dichiarazioni diffamatorie. Sulla base di questa interpretazione, Mediaset starebbe valutando una controquerela per calunnia.

Sul piano giudiziario, il quadro resta già complesso: oltre alle indagini per diffamazione aggravata e revenge porn a carico di Corona, ci sono filoni che coinvolgono Alfonso Signorini e manager di piattaforme digitali come Google. Intanto, i profili social di Corona restano chiusi. Con la nuova denuncia e l’eventuale controquerela, lo scontro tra Corona e l’azienda sembra destinato a spostarsi di nuovo in tribunale.