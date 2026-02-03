Fabrizio Corona torna al centro dell’attenzione, ma questa volta non solo per scandali e polemiche televisive: l’ex paparazzo sta sondando concretamente la possibilità di una carriera politica. Tra dichiarazioni sulla creazione di un movimento civico e incontri con figure di spicco come Beppe Grillo, Corona sembra pronto a trasformare la sua fama mediatica in influenza politica, alimentando curiosità e dibattito sul panorama italiano in vista del 2027.

Fabrizio Corona, controversie e ripercussioni legali con Falsissimo

Parallelamente alla sua strategia politica, Corona continua a far parlare di sé sul fronte mediatico e giudiziario. Recentemente ha rilanciato sul suo canale YouTube la puntata di Falsissimo che prendeva di mira volti noti delle trasmissioni Mediaset, in particolare Alfonso Signorini, nonostante diffide e provvedimenti del Tribunale civile di Milano.

All’inizio del video, intitolato Il prezzo del successo – parte nuova finale, Corona ha chiarito: “Rimettiamo qui la puntata intera senza le immagini contestate“, ma ha aggiunto anche un nuovo segmento su Signorini, citando ciò che definisce “il sistema di ricatti e favori sessuali”.

Il quadro giudiziario è complesso: Corona è indagato per revenge porn e diffamazione, mentre Signorini risulta sotto inchiesta per violenza sessuale ed estorsione. Le vicende coinvolgono anche manager di Google per concorso in diffamazione e ricettazione, rendendo la situazione intricata e articolata.

Fabrizio Corona, svolta nella sua vita: potrebbe scendere in politica

Fabrizio Corona ha da tempo fatto intuire il suo interesse per la politica, ma negli ultimi mesi le sue dichiarazioni hanno assunto toni sempre più concreti. Fin dal suo primo attacco a Alfonso Signorini durante Falsissimo – Il Prezzo del Successo, il suo comportamento ha suscitato curiosità: un segnale chiaro di una sua inclinazione sarebbe arrivato durante una cena a San Benedetto del Tronto con l’avvocato Cofanelli, quando ai microfoni di Cronache Maceratesi ha anticipato novità importanti. Nell’ultima puntata dello stesso programma, disponibile a pagamento, Corona ha ribadito la possibilità di presentare una lista civica nel 2027, precisando di non sentirsi vicino né alla destra né alla sinistra e di osservare come in Italia non esista un vero centro politico, delineando così la sua posizione futura.

“Sto pensando seriamente di fondare un movimento politico e di candidarmi alle elezioni del 2027. Sono convinto che prenderò una valanga di voti”. Inoltre, ha annunciato un incontro imminente con Beppe Grillo, a cui chiederà consigli, mostrando un interesse concreto verso figure già influenti nello scenario nazionale.

Non è la prima volta che l’ex paparazzo accenna a un futuro politico: già nel 2022 aveva dichiarato con decisione: “Datemi tempo cinque anni e divento presidente del Consiglio”, mentre nel 2018 aveva prefigurato il proprio percorso, dicendo: “Se ci arrivo? Penso che arriverò a quello che voglio, ossia diventare presidente del Consiglio”.