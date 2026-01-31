Fabrizio Corona e l'odissea "Falsissimo" rimossa su richiesta esplicita di Mediaset l'ultima puntata, dove ha fatto un nome importante della televisione italiana.

Fabrizio Corona è di nuovo al centro della cronaca con il suo programma d’inchiesta “Falsissimo” dopo aver perso in tribunale contro Alfonso Signorini, portando alla rimozione di tutti i contenuti che parlavano del giornalista e conduttore, rischia una situazione simile con un altro simbolo della tv di Cologno Monzese.

Due veline difendono il “sistema Gerry”

Corona dopo aver parlato e portato presunte prove sul caso Signorini che sono costate la rimozione di materiale legato a “Falsissimo” è tornato prepotentemente alla ribalta con una nuova puntata dove citava Gerry Scotti ed il suo “Sistema Gerry” legato all’ingaggio delle veline nei suoi programmi.

In difesa del conduttore originario di Pavia sono intervenute due ex veline: Daniela Bello e Giulia Montarini che, come riporta Libero.it hanno lavorato con il conduttore nel programma Passaparola.

Entrambe hanno ammesso che il “Sistema Gerry” non è mai esistito ed anzi, il conduttore non ha mai fatto loro avance, dimostrandosi sempre corretto e professionale. Prima avevano deciso di rimanere in silenzio ma dopo questa affermazione si sono fatte forza e raccontato la loro verità.

Ora per Corona si aprono le vie legali anche su questo fronte e la situazione si fa delicatissima.

Corona, cancellata la puntata di Falsissimo

Mediaset ha fatto una richiesta formale a Meta e Youtube per la rimozione della puntata numero 21 di Falsissimo – “Il prezzo del successo” – contenente spezzoni di materiali di proprietà dell’azienda milanese oltre che ad affermazioni false e diffamatorie.

L’ex re dei paparazzi aveva infatti parlato, all’interno della puntata, di Gerry Scotti e del presunto “sistema Gerry” simile a quanto svolto da Signorini per il GF, qui non vi erano prove a testimonianza di quanto affermato ma sta di fatto che i toni non sono piaciuti al colosso dei media.

Tutto da rifare per Corona che ancora una volta è pronto a fronteggiare la grande azienda pur di tentare di affermare la sua verità sullo star-system.