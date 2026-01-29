Le ultime puntate di “Falsissimo” continuano a far discutere, con Fabrizio Corona che prima accusa Alfonso Signorini, parlando di un presunto sistema Signorini, poi Mediaset e il presunto sistema Mediaset. Ora ecco che interviene l’Agcom.

Fabrizio Corona, cosa è successo dopo le ultime puntate di Falsissimo? “Intervengono i pezzi grossi”

L’Agcom, ovvero L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha deciso di intervenire avviando una serie di verifiche sul canale web “Falsissimo” di Fabrizio Corona, dopo le ultime puntate dove l’ex re dei paparazzi ha accusato diversi personaggi del mondo della televisioni e l’azienda Mediaset.

Il confine tra informazione, intrattenimento e spettacolarizzazione della cronaca non è mai stato così sottile tanto che, secondo molti, rischi addirittura di essere superato, laddove la ricerca dell’attenzione e del consenso online prevale su regole e tutele etiche.

Fabrizio Corona e Falsissimo: interviene l’Agcom

Sul tavolo del Garante sono arrivate numerose segnalazioni, molte delle quali portano la firma dell’Ordine dei Giornalisti e della Federazione Internazionale della Stampa. Entrambe le sigle professionali hanno manifestato una forte preoccupazione per la gestione delle notizie sul canale di Corona “Falsissimo“, ipotizzando anche una possibile violazione delle norme deontologiche. Ma ecco la nota ufficiale dell’Agcom: “con riferimento alle recenti puntate web del canale Falsissimo, anche alla luce delle prese di posizione dell’Ordine dei Giornalisti e della Federazione Internazionale della Stampa, il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella seduta odierna, ha dato mandato agli Uffici di verificare eventuali profili di competenza.” Il nodo della questiona ruota attorno alla delibera n 7/24/Cons, la quale contiene le linee guida sull’Applicazione del Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi nei confronti di influencer e il relativo Codice di Condotta. Infine da sottolineare che l’attenzione del Garante è anche nei confronti della televisione generalista, per la gestione dei casi di cronaca nera più sensibili, col timore di trasformare il dolore privato in intrattenimento pomeridiano.