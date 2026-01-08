La notizia è di quelle che non si vorrebbe mai leggere dato che quando muore qualcuno è sempre difficile da accettare, ancora di più se a perdere la vita è una giovane donna con un brillante futuro davanti a sé e una famiglia da crescere. Questo è quanto successo ad una star del web di origine russa ma con seguito anche in Italia.

La vita divisa tra la Russia e l’Italia

Il decesso della famosa influencer Yulia Burtseva ha lasciato una comunità di fans e addetti ai lavori davvero sgomenta perché del tutto inatteso. La donna di 38 anni viveva in Italia a Napoli ma non trascurava la sua terra d’origine andandoci molto di frequente.

Le sue avventure erano documentate sui profili social con cui interagiva con la propria fanbase, follower che avevano superato quota 70.000 persone, un numero davvero importante.

Nel nostro paese mostrava gli attimi di vita quotidiana passati insieme al marito ed alla figlia piccola, come rivela Caffeinamagazine.it l’ultimo post sul profilo italiano è datato 5 dicembre e la ritrae insieme alla bambina.

Fatale un intervento chirurgico

Burtseva è morta a 38 anni in seguito alle complicanze di un intervento chirurgico effettuato in una clinica di Mosca lo scorso 4 gennaio.

Difatti appena effettuata l’operazione la donna si è sentita talmente male da rendere necessario lo spostamento in ospedale, il quadro clinico però non prometteva bene e l’influencer è deceduta dopo qualche ora.

La notizia è stata resa nota dall’agenzia di stampa MSK1 e rilanciata dalla rivista People, come riporta Caffeinamagazine.it.

Dalla Russia hanno fatto sapere di aver aperto diverse indagini, tra cui quella forense, atte a capire se dietro il decesso vi possa essere stata negligenza da parte della clinica e/o del personale medico che ha effettuato l’intervento.