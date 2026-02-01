Fabrizio Corona rilancia Falsissimo dopo il blocco Mediaset: la ventunesima puntata, oscurata su YouTube per violazione di copyright, tornerà online lunedì 2 febbraio 2026 con 30 minuti di contenuti inediti. Ecco l’annuncio dell’ex re dei paparazzi durante un’ospitata in discoteca.

Il ritorno online di Falsissimo e le sfide legali di Corona

A poco più di un mese dal debutto, i primi due episodi di Falsissimo – Il Prezzo del Successo avevano quasi raggiunto quota 12 milioni di visualizzazioni, trasformando il format di Fabrizio Corona in uno dei più discussi sul web italiano. Tuttavia, la popolarità si è scontrata con problemi legali: la scorsa settimana il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso urgente dei legali di Alfonso Signorini, imponendo la rimozione dei video e bloccando la pubblicazione di una terza puntata dedicata al conduttore.

Di fronte alla decisione, Corona ha rielaborato il terzo episodio de Il Prezzo del Potere, eliminando ogni riferimento diretto a Signorini, ma spostando il mirino su altri volti noti di Mediaset, tra cui Gerry Scotti. Quest’ultimo ha prontamente smentito le accuse dalle pagine del Corriere della Sera, mentre l’episodio incentrato su Scotti e altri personaggi è stato oscurato su YouTube dopo una segnalazione per violazione di copyright.

Dall’account Instagram, Corona ha commentato la rimozione con un secco: “Mi hanno oscurato l’episodio 21 di Falsissimo, e ora…”, anticipando che la vicenda non era conclusa. Ospite del Cometa Dance Hall di Alessandria, il 51enne ha parlato direttamente al pubblico annunciando il ritorno della puntata rimossa e una nuova mini puntata di venti minuti con ulteriori contenuti.

Dopo il blocco Mediaset, Corona rilancia Falsissimo: “Fuori domani 30 minuti inediti”

Corona ha anticipato che non si fermerà qui: “Mi hanno cancellato l’ultimo episodio, ma non è che sto fermo. Lunedì prossimo ripubblico anche la parte in abbonamento e sarà gratis. Aggiungo venti minuti di puntata dove ci saranno altre cose su varie persone, anche una cosa su Signorini e Medugno”. Lunedì 2 febbraio 2026 alle 21, il video tornerà sul canale YouTube di Corona con 30 minuti inediti rispetto alla versione precedente.

“Quei porci di Mediaset mi hanno cancellato la puntata. Io lunedì la rimetto, e ci metto delle cose più gravi ca**o”, ha aggiunto dall’Instagram stories, sottolineando l’intenzione di proteggere il suo canale e continuare a pubblicare contenuti nonostante i blocchi.

Le questioni legali restano delicate: il giudice Roberto Pertile ha chiarito che Corona non può più diffamare Alfonso Signorini né avanzare accuse senza prove documentate, pena ulteriori sanzioni. Inoltre, l’uso di materiali di proprietà Mediaset con strike attivo potrebbe portare alla chiusura definitiva del canale YouTube al terzo episodio contestato. Nonostante ciò, Corona sfida blocchi, diffide e controversie legali.