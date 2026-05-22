Londra, la metro diventa "posto di comando Nato" per esercitazione

Londra, 22 mag. (askanews) – Charing Cross, stazione della metropolitana nel centro di Londra, è stata trasformata in un posto di comando della Nato nell’ambito dell’esercitazione Arrcade strike, volta a testare la capacità di controllare le truppe sul fianco orientale della NATO da un livello sotterraneo profondo.L’esercito britannico ha portato sul posto le attrezzature necessarie per trasformare le parti in disuso della stazione di Charing Cross, apparsa nel film di James Bond Skyfall, in un posto di comando temporaneo e simulare uno scenario ambientato in Estonia.

Nelle immagini – state diffuse dal ministero della Difesa britannico – si vede anche il generale Chris Donahue con indosso un visore per la realtà virtuale.