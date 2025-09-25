Un’altra lite in strada per Belen Rodriguez, questa volta la showgirl argentina se la sarebbe presa con i paparazzi. Ecco cosa è successo, c’entrerebbe la figlia Luna Marì.

Belen Rodriguez perde la calma, ennesima lite in strada a Milano

Belen Rodriguez sarebbe state protagonista di un’altra lite in strada. A lanciare lo scoop il Settimanale Oggi, che ha pubblicato alcune foto della showgirl argentina fuori di sé per le strade di Milano.

Siamo in zona Garibaldi e Belen stava facendo merenda assieme alla figlia Luna Marì, nata dall’amore con Antonino Spinalbese, che era appena uscita da scuola. Lì, però, erano presenti alcuni fotografi e, la Rodriguez, se la sarebbe presa con loro.

“State lontani da mia figlia”, ennesima lite (in strada) per Belen Rodriguez: c’entra Luna Marì

Sul Settimanale Oggi, come detto, sono state pubblicate alcune foto che ritraggono Belen Rodriguez infuriata con i paparazzi. La showgirl era assieme alla figlia Luna Marì, per una merenda dopo la scuola: “Basta, sono stanca. Andate via e state lontano da me e dalla mia bambina!“, avrebbe urlato la showgirl tenendo stretta la mano della figlia. Belen non è nuova a certe sfuriate in pubblico, ricordiamo quella in Sardegna con un benzinaio e quella in un locale a Porto Cervo.