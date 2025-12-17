L'attrice tra sofferenza e speranza: la storia di un figlio perso e il sogno di ricomporre la famiglia. Il racconto a La Volta Buona con Caterina Balivo.

Un momento di vero shock ha colpito lo studio di Caterina Balivo, quando l’attrice ha raccontato il dolore più profondo della sua vita: aver perso un figlio. Tra ricordi struggenti e parole cariche di emozione, la vip ha condiviso con il pubblico un capitolo mai svelato fino in fondo, mostrando il volto più intimo della sua storia.

Amore, gioia e dolore: il racconto di una vita privata

Nel 1983, il matrimonio di Rita Rusic con Vittorio Cecchi Gori segnò l’inizio di una delle storie più note del panorama dello spettacolo italiano, una relazione che diede vita a due figli e che per anni incarnò l’idea di una famiglia stabile e affiatata. Nello studio de La volta buona, però, Rusic ha aperto il suo cuore, condividendo con il pubblico episodi profondamente intimi e dolorosi, tra cui il ricordo di un figlio mai nato e il rapporto incrinato con una delle figlie, lontana dal padre da quindici anni.

Con voce carica di emozione, ha riflettuto sul senso della vita: “La vita è difficile, è più complicata di quello che pensiamo, è più dura di quello che pensiamo, poi la vita è bella insomma, ma può essere anche molto dura”. È da questa consapevolezza che la Rusic ha ricordato il periodo in cui lei e Vittorio decisero di sposarsi, dopo due anni di convivenza e la gioia – presto segnata dalla tragedia – della notizia di una gravidanza.

Shock in studio per Caterina Balivo, il racconto della donna che ha perso un figlio

Il racconto si è fatto più struggente quando Rita ha descritto il dolore della perdita: “Lui tornò a casa e gli dissi ‘guarda c’è una tragedia, è successa una tragedia… sono incinta’”, ricorda. La risposta dell’ex marito fu immediata e piena di affetto, ma poco prima delle nozze il bambino morì, un dolore ancora vivo nella memoria della donna.

La sofferenza si è intensificata in clinica, dove le fu assegnata una stanza di fronte alla nursery: “Mi ricoverarono in clinica e mi misero nella stanza di fronte alla nursery… e quindi io stavo lì e provavo a non piangere ma ancora adesso mi viene da piangere”. Un ricordo così toccante da lasciare il silenzio nello studio, trasmettendo un dolore universale.

Lo sguardo di Rita Rusic si rivolge al presente, tra attese e incertezze: un’infanzia difficile l’ha resa forte, ma la vita privata ha portato sfide dolorose. Sua figlia tornerà a casa dopo quindici anni, e resta il dubbio su come ricostruire i legami familiari. Tra ricordi e speranze, la sua storia si mostra come un ritratto di amore, perdita e resilienza capace di emozionare.