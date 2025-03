A Domenica In, Vittorio Cecchi Gori ha ripercorso la sua carriera tra successi e difficoltà, parlando anche di Eleonora Giorgi.

Oggi, Vittorio Cecchi Gori è stato protagonista del salotto di Mara Venier a Domenica In, dove ha ripercorso la sua lunga carriera, parlando non solo dei trionfi professionali, ma anche degli aspetti più intimi della sua vita personale. Il produttore ha anche ricordato con emozione Eleonora Giorgi, recentemente scomparsa, con cui ha condiviso il set di numerosi film che lui stesso ha prodotto, tra cui alcune delle pellicole che hanno segnato la sua carriera, come Borotalco e Compagni di scuola.

Vittorio Cecchi Gori su Eleonora Giorgi

Nel corso della puntata è stato mostrato un video di Carlo Verdone in cui ricordava l’attrice Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo. Successivamente, Vittorio Cecchi Gori ha condiviso un commovente ricordo, evidenziando il talento e la straordinaria profondità artistica di Eleonora, esprimendo anche il suo dispiacere per la sua scomparsa prematura e il suo allontanamento dal mondo del cinema.

“Sia in Borotalco che in Compagni di scuola ha dimostrato di avere una recitazione di spessore. Ha fatto anche le commedie. Mi domando sempre perché abbia smesso troppo presto, poteva fare tanto“.

In studio era presente anche Rita Rusic, ex moglie di Cecchi Gori e cara amica di Eleonora, che ha raccontato aneddoti personali, rivelando il desiderio dell’attrice di incontrare il produttore prima della sua malattia, ma purtroppo non ha fatto in tempo.

“Mi diceva che voleva venire a trovarti, Vittorio, ma poi si aggravò. Ha smesso con il cinema molto presto, ma è stata anche dimenticata e ne ha sofferto tanto“.

Rita Rusic, però, ha lamentato l’indifferenza del mondo del cinema verso Eleonora Giorgi, affermando:

“Aveva scritto anche un copione durante il Covid, era bravissima a scrivere“.

Cecchi Gori ha dichiarato a Domenica In che probabilmente Eleonora Giorgi è stata dimenticata anche a causa delle vicende legate al suo ex marito, Angelo Rizzoli. A quel punto, l’ex moglie di Cecchi Gori, Rita Rusic, è intervenuta, affermando che le donne vengono sempre punite, anche quando non sono responsabili.

Il ricordo di Mara Venier su Eleonora Giorgi

Mara Venier ha voluto inviare un affettuoso saluto ai figli di Eleonora Giorgi, Andrea e Paolo.

“Lei si è aperta completamente e ha dato, anche nella malattia, solo amore”.

Infine, la Rusic ha voluto darle un ultimo saluto, affermando che Eleonora lascia un’eredità d’amore. Ha sottolineato che, come donna, sia riuscita a essere una madre eccezionale, con i suoi figli, Paolo e Andrea, che si sono riempiti di lei. Ha anche elogiato la loro forza nell’affrontare tutto con dignità, esprimendo un messaggio importante: non aspettare momenti difficili per stare insieme e dimostrarsi affetto.