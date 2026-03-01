Anche quest’anno il Festival di Sanremo conferma la sua centralità nel panorama televisivo italiano. Pur registrando una leggera flessione rispetto alle edizioni precedenti, gli ascolti rimangono molto elevati, con share costantemente sopra il 55 % e più di 9 milioni di spettatori incollati davanti al piccolo schermo. La combinazione di musica, spettacolo e momenti di grande emozione continua a fare del Festival un appuntamento imperdibile per famiglie e appassionati, capace di generare conversazioni e commenti in tutta Italia. Il successo dello show non si misura solo in numeri, ma anche nella capacità di coinvolgere il pubblico e lanciare nuovi talenti, confermando Sanremo come l’evento musicale più seguito e influente dell’anno. “Era previsto il calo, invece è aumentato. Il merito non è del direttore artistico. Di questo ne sono certo. Gli ascolti sono diminuiti e la colpa è del direttore artistico, lo share è aumentato e il merito non è del direttore artistico“, ha commentato Carlo Conti in conferenza stampa.

La 76ª edizione del Festival di Sanremo si è rivelata una kermesse ricca di momenti memorabili, ospiti sorprendenti e performance emozionanti che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino alla finale. Tra le sorprese più chiacchierate c’è stata l’apparizione a sorpresa di Gianni Morandi sul palco dell’Ariston per duettare con suo figlio Tredici Pietro, uno dei momenti più applauditi della serata dedicata alle cover e ai duetti, insieme a performance di artisti come Galeffi e Fudasca. La serata delle cover ha visto anche Elettra Lamborghini alle prese con un’esibizione travolgente sulle note di Aserejé con le Las Ketchup, Francesca Fagnani e altri duetti creativi che hanno rinnovato classici della musica italiana e internazionale. Nei giorni precedenti, grande entusiasmo si è raccolto attorno alle performance dei Big in gara come Leo Gassmann, Arisa, Luchè, Sal Da Vinci e Sayf, mentre momenti evocativi come l’esibizione di Laura Pausini con il Piccolo Coro dell’Antoniano su Heal the World hanno introdotto un messaggio di pace e inclusione.

Non sono mancati omaggi alla storia della musica italiana, con il prestigioso Premio alla carriera a Fausto Leali, Mogol, Caterina Caselli e la partecipazione di ospiti internazionali come Alicia Keys e Eros Ramazzotti, che insieme hanno regalato momenti di grande spettacolo. In tutte le serate si sono alternati momenti di spettacolo, gag e stile, con la conduzione di Carlo Conti affiancato da Laura Pausini e co‑conduttori e co-conduttrici, che hanno aggiunto ulteriore brio alla manifestazione.

Questi elementi — insieme ai tanti brani in gara, alle classifiche provvisorie che hanno più volte cambiato volto e alle sorprese di scaletta — hanno trasformato Sanremo 2026 in un’edizione intensa, coinvolgente e capace di restare nel cuore degli spettatori.