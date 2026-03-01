I finalisti del Festival di Sanremo 2026 sono stati finalmente annunciati, dando il via alla fase più intensa e attesa della kermesse musicale. Cinque artisti, scelti tra trenta candidati, si preparano a contendersi il titolo della 76ª edizione, portando sul palco il meglio della scena contemporanea. Ecco chi sono.
I 30 Big di Sanremo 2026: performance e protagonisti della settimana musicale
La 76ª edizione del Festival di Sanremo si è conclusa con una straordinaria settimana di musica e spettacolo, che ha visto salire sul palco del Teatro Ariston trenta artisti della scena musicale italiana, tutti in gara con brani originali dopo essere stati ufficialmente annunciati nei mesi precedenti. Tutti questi artisti sono stati protagonisti di serate intense, tra performance, votazioni e ospiti speciali:
- Tommaso Paradiso
- Chiello
- Serena Brancale
- Fulminacci
- Ditonellapiaga
- Fedez & Masini
- Leo Gassmann
- Sayf
- Arisa
- Tredici Pietro
- Sal Da Vinci
- Samurai Jay
- Malika Ayane
- Luchè
- Raf
- Bambole di Pezza
- Ermal Meta
- Nayt
- Elettra Lamborghini
- Michele Bravi
- J‑Ax
- Enrico Nigiotti
- Maria Antonietta & Colombre
- Francesco Renga
- Mara Sattei
- LDA & Aka 7even
- Dargen D’Amico
- Levante
- Eddie Brock
- Patty Pravo
Questa edizione ha confermato ancora una volta il ruolo del festival come piattaforma di grande visibilità per artisti affermati ed emergenti, capace di catturare l’attenzione del pubblico nazionale e internazionale.
Sanremo 2026: i cinque finalisti pronti a contendersi il titolo della 76ª edizione
Questa la classifica dal 30° al 6° posto
6 Nayt
7 Fulminacci
8 Ermal Meta
9 Serena Brancale
10 Tommaso Paradiso
11 Lda & Aka 7even
12 Luchè
13 Bambole di Pezza
14 Levante
15 J-Ax
16 Tredici Pietro
17 Samurai Jay
18 Raf
19 Malika Ayane
20 Enrico Nigiotti
21 Maria Antonietta & Colombre
22 Michele Bravi
23 Francesco Renga
24 Patty Pravo
25 Chiello
26 Elettra Lamborghini
27 Dargen D’Amico
28 Leo Gassmann
29 Mara Sattei
30 Eddie Brock
Carlo Conti ha annunciato i cinque finalisti del Festival di Sanremo 2026, svelando i nomi degli artisti che si contenderanno il titolo della 76ª edizione. Questa volta si ha a disposizione un solo voto: il costo massimo è di 51 centesimi, si pagano solo i voti validi ed il servizio è riservato ai maggiorenni. La sfida finale promette emozioni intense e performance indimenticabili sul palco dell’Ariston con:
- Fedez e Masini -31
- Arisa -32
- Ditonellapiaga -33
- Sal Da Vinci -34
- Sayf -35
Visualizza questo post su Instagram