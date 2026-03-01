Sanremo 2026, Big e finalisti ufficiali: una 76ª edizione tra musica, emozioni e performance memorabili.

I finalisti del Festival di Sanremo 2026 sono stati finalmente annunciati, dando il via alla fase più intensa e attesa della kermesse musicale. Cinque artisti, scelti tra trenta candidati, si preparano a contendersi il titolo della 76ª edizione, portando sul palco il meglio della scena contemporanea. Ecco chi sono.

I 30 Big di Sanremo 2026: performance e protagonisti della settimana musicale

La 76ª edizione del Festival di Sanremo si è conclusa con una straordinaria settimana di musica e spettacolo, che ha visto salire sul palco del Teatro Ariston trenta artisti della scena musicale italiana, tutti in gara con brani originali dopo essere stati ufficialmente annunciati nei mesi precedenti. Tutti questi artisti sono stati protagonisti di serate intense, tra performance, votazioni e ospiti speciali:

Tommaso Paradiso

Chiello

Serena Brancale

Fulminacci

Ditonellapiaga

Fedez & Masini

Leo Gassmann

Sayf

Arisa

Tredici Pietro

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Malika Ayane

Luchè

Raf

Bambole di Pezza

Ermal Meta

Nayt

Elettra Lamborghini

Michele Bravi

J‑Ax

Enrico Nigiotti

Maria Antonietta & Colombre

Francesco Renga

Mara Sattei

LDA & Aka 7even

Dargen D’Amico

Levante

Eddie Brock

Patty Pravo

Questa edizione ha confermato ancora una volta il ruolo del festival come piattaforma di grande visibilità per artisti affermati ed emergenti, capace di catturare l’attenzione del pubblico nazionale e internazionale.

Sanremo 2026: i cinque finalisti pronti a contendersi il titolo della 76ª edizione

Questa la classifica dal 30° al 6° posto 6 Nayt

7 Fulminacci

8 Ermal Meta

9 Serena Brancale

10 Tommaso Paradiso

11 Lda & Aka 7even

12 Luchè

13 Bambole di Pezza

14 Levante

15 J-Ax

16 Tredici Pietro

17 Samurai Jay

18 Raf

19 Malika Ayane

20 Enrico Nigiotti

21 Maria Antonietta & Colombre

22 Michele Bravi

23 Francesco Renga

24 Patty Pravo

25 Chiello

26 Elettra Lamborghini

27 Dargen D’Amico

​28 Leo Gassmann

29 Mara Sattei​

30 Eddie Brock

Carlo Conti ha annunciato i cinque finalisti del Festival di Sanremo 2026, svelando i nomi degli artisti che si contenderanno il titolo della 76ª edizione. Questa volta si ha a disposizione un solo voto: il costo massimo è di 51 centesimi, si pagano solo i voti validi ed il servizio è riservato ai maggiorenni. La sfida finale promette emozioni intense e performance indimenticabili sul palco dell’Ariston con:

Fedez e Masini -31

-31 Arisa -32

-32 Ditonellapiaga -33

-33 Sal Da Vinci -34

-34 Sayf -35