Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2026, il palco diventa anche spazio di riflessione su un tema urgente e doloroso: la violenza contro le donne. Questo fenomeno, che spesso si manifesta in gesti e parole sottovalutati, può culminare nel femminicidio, ora riconosciuto come reato dal codice penale italiano. L’impegno di Gino Cecchettin e della Fondazione Giulia Cecchettin trasforma la tragedia personale in un messaggio universale, sottolineando l’importanza di educazione, prevenzione e responsabilità collettiva.

L’impegno della Fondazione ‘Giulia Cecchettin’ e la cultura della prevenzione

Dalla tragedia di Giulia, la Fondazione a lei dedicata, nata nell’ottobre 2024, ha concentrato le proprie energie su educazione, prevenzione e sostegno alle vittime. Papà Gino ha incontrato oltre 12.000 giovani in tutta Italia, portando la sua esperienza diretta nelle scuole e in eventi pubblici, con l’obiettivo di creare consapevolezza tra le nuove generazioni. Come sottolinea la sorella di Giulia, Elena, «la società spesso giustifica comportamenti come il controllo, il catcalling e il senso di possesso», e solo intervenendo su questi atteggiamenti quotidiani si può interrompere la catena della violenza.

La Fondazione invita a riflettere: la prevenzione non è solo un atto individuale, ma un impegno sociale, perché la violenza cresce «nella nostra cultura» e solo con consapevolezza, educazione e intervento tra pari è possibile tutelare le vittime future e trasformare il dolore in azione concreta.

Sanremo 2026, Gino Cecchettin sul palco dell’Ariston: “Serve una rivoluzione culturale”

Nella conclusione del Festival di Sanremo 2026, il palco dell’Ariston ha ospitato un momento di riflessione su un tema cruciale: la violenza contro le donne. Dopo aver parlato in precedenza della sua esperienza, Gino Cecchettin torna a condividere la sua testimonianza, frutto di un dolore personale immenso trasformato in impegno educativo. “Se anche a una famiglia si può risparmiare il dolore che io ho vissuto forse è il caso di provarci“.

Dal novembre 2023, quando la figlia Giulia venne uccisa dal suo ex fidanzato a Vigonovo, la sua vita ha assunto una missione precisa: sensibilizzare sulla prevenzione dei femminicidi, ora riconosciuti come reato nel codice penale italiano. “Guardatevi nella vostra relazione e abbiate il coraggio di dire a qualcuno se qualcosa non va“, continua a ripetere, invitando tutti a osservare le dinamiche che spesso sfuggono, ma che possono diventare pericolose. La commozione è inevitabile quando appare il nome di Giulia sulla grafica.