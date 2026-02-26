Nuove Proposte Sanremo 2026, il vincitore è ufficiale: ecco chi ha trionfato...

Questa sera si è conclusa la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. Dopo le semifinali e le sfide dirette tra i giovani artisti emergenti, è stato finalmente decretato il vincitore della categoria, che porterà il titolo di nuova promessa della musica italiana. La scelta è stata determinata dal voto combinato di pubblico e giurie, coronando un giovane talento che si prepara a fare il suo debutto su scala nazionale e conquistare il cuore degli spettatori con la propria musica. Ecco di chi si tratta.

Sanremo 2026, i finalisti delle Nuove Proposte

Sono Nicolò Filippucci e Angelica Bove i due artisti che si sono contesi il titolo di Nuova Proposta dell’anno nella finale di stasera a Sanremo 2026.

Nicolò Filippucci si presenta con la canzone Laguna, un brano che gli ha permesso di superare nella semifinale il trio formato da Blind, El Ma & Soniko con il loro pezzo Nei miei DM. Filippucci, classe 2006, è cresciuto artisticamente suonando e cantando fin da giovanissimo.

Angelica Bove, ventiduenne romana, arriva alla finalissima con Mattone, una ballata intensa e personale che ha prevalso nello scontro diretto contro Mazzariello (Manifestazione d'amore). Bove ha già alle spalle una partecipazione a X Factor e la vittoria a Sanremo Giovani nel 2025.

Premi speciali per Angelica Bove

Angelica Bove si conferma protagonista delle Nuove Proposte Sanremo 2026, aggiudicandosi il Premio Mia Martina con il suo brano Mattone. La giovane artista romana riceve anche il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”, un riconoscimento prestigioso assegnato dalla stampa musicale per l’originalità e la qualità della sua performance. Una doppia vittoria che sottolinea il talento e la versatilità di Angelica Bove, pronta a lasciare il segno nel panorama musicale italiano.

Nicolò Filippucci trionfa alle Nuove Proposte 2026

È Nicolò Filippucci il vincitore delle Nuove Proposte Sanremo 2026. Con il suo brano Laguna, il giovane artista conquista il titolo dedicato ai talenti emergenti, ottenendo il riconoscimento del pubblico e delle giurie. Una vittoria che segna un passo importante nella carriera musicale di Filippucci, confermandolo come una delle promesse più interessanti della scena italiana.