Dopo una prima serata all’insegna dell’effetto sorpresa, il FantaSanremo entra nel vivo con il momento delle conferme. La seconda puntata ridisegna gli equilibri in classifica: tra bonus strategici, malus evitati e performance studiate al dettaglio, ogni gesto sul palco si trasforma in punti decisivi.
FantaSanremo, conferme e sorpassi: chi consolida il vantaggio
Se la serata inaugurale è stata il regno dell’imprevedibilità, la seconda ha imposto un cambio di passo: meno esperimenti, più certezze. In vetta restano LDA e Aka 7even, che dopo aver “risposto presente” anche nel secondo appuntamento allungano con decisione. I loro 170 punti di serata (top five inclusa) spingono il totale a 345, confermandoli come la coppia da battere. Subito dietro si piazza Dargen D’Amico, autore di una performance ricchissima di bonus che lo porta a 260 punti complessivi.
FantaSanremo, la classifica della seconda serata: ecco chi ha guadagnato più punti
La seconda serata è stata un’autentica caccia al punto extra. Dargen D’Amico, primo a esibirsi dopo mezzanotte, ha costruito un bottino importante tra accessori colorati, strascico, discesa in platea e papillon del direttore d’orchestra: per lui 120 punti. Non è stata da meno Ditonellapiaga, ultima a salire sul palco: tra abito trasparente con strascico, collana, ballerini e standing ovation parziale, ha chiuso con un +80 (85 considerando tutti i bonus elencati in serata).
Molto bene anche J-Ax, che mette insieme 75 punti grazie a una raffica di elementi premiati: braccialetto rosso, guanti, performer e ballerini, oltre al Bonus Bancomat. Stesso bottino per Elettra Lamborghini, valorizzata da strascico, outfit trasparente, gioielli con pietre verdi e dal tormentone “Pronti, partenza via”, che vale 20 punti. Ermal Meta capitalizza 65 punti con guanti, inchino con la mano sul cuore, mancato contatto col microfono nei primi 30 secondi e proprio quel “Pronti, partenza via” diventato ormai formula magica.
Tra gli altri, le Bambole di Pezza conquistano 60 punti anche grazie al direttore che pronuncia “Pronti, partenza, via”. Fedez e Masini si fermano a 25 punti complessivi, mentre Nayt replica lo schema essenziale – presentazione di Lauro, mano sul cuore e microfono intatto – per un +25 finale. Patty Pravo raccoglie 40 punti ma paga un malus da -5 perché non ringrazia verbalmente.
-
LDA e Aka7even: 345 punti
-
Dargen D’Amico: 260 punti
-
Bambole di pezza : 215 punti
-
Ditonellapiaga: 185 punti
-
Elettra Lamborghini: 185 punti
-
J-Ax: 185 punti
-
Ermal Meta: 165 punti
-
Leo Gassmann: 145 punti
-
Sal Da Vinci: 120 punti
-
Fulminacci: 115 punti
-
Arisa: 100 punti
-
Fedez e Masini: 100 punti
-
Patty Pravo: 100 punti
-
Nayt: 95 punti
-
Levante: 90 punti
-
Samurai Jay: 90 punti
-
Eddie Brock: 85 punti
-
Tommaso Paradiso: 80 punti
-
Malika Ayane: 75 punti
-
Serena Brancale: 70 punti
-
Chiello: 65 punti
-
Enrico Nigiotti: 65 punti
-
Maria Antonietta e Colombre: 60 punti
-
Sayf: 55 punti
-
Luchè: 45 punti
-
Michele Bravi: 45 punti
-
Francesco Renga: 35 punti
-
Mara Sattei: 25 punti
-
Raf: 15 punti
-
Tredici Pietro: 10 punti
In un contesto dove contano collane, guanti, papillon e perfino una “spolverata” sulla spalla, la regola è una sola: ogni gesto può trasformarsi in punti o in penalità.