FantaSanremo, i risultati della seconda serata: chi guida la classifica

Al FantaSanremo la seconda serata ridisegna la classifica: tra sorprese e conferme, ogni dettaglio sul palco diventa decisivo.

Dopo una prima serata all’insegna dell’effetto sorpresa, il FantaSanremo entra nel vivo con il momento delle conferme. La seconda puntata ridisegna gli equilibri in classifica: tra bonus strategici, malus evitati e performance studiate al dettaglio, ogni gesto sul palco si trasforma in punti decisivi.

FantaSanremo, conferme e sorpassi: chi consolida il vantaggio

Se la serata inaugurale è stata il regno dell’imprevedibilità, la seconda ha imposto un cambio di passo: meno esperimenti, più certezze. In vetta restano LDA e Aka 7even, che dopo aver “risposto presente” anche nel secondo appuntamento allungano con decisione. I loro 170 punti di serata (top five inclusa) spingono il totale a 345, confermandoli come la coppia da battere. Subito dietro si piazza Dargen D’Amico, autore di una performance ricchissima di bonus che lo porta a 260 punti complessivi.

FantaSanremo, la classifica della seconda serata: ecco chi ha guadagnato più punti

La seconda serata è stata un’autentica caccia al punto extra. Dargen D’Amico, primo a esibirsi dopo mezzanotte, ha costruito un bottino importante tra accessori colorati, strascico, discesa in platea e papillon del direttore d’orchestra: per lui 120 punti. Non è stata da meno Ditonellapiaga, ultima a salire sul palco: tra abito trasparente con strascico, collana, ballerini e standing ovation parziale, ha chiuso con un +80 (85 considerando tutti i bonus elencati in serata).

Molto bene anche J-Ax, che mette insieme 75 punti grazie a una raffica di elementi premiati: braccialetto rosso, guanti, performer e ballerini, oltre al Bonus Bancomat. Stesso bottino per Elettra Lamborghini, valorizzata da strascico, outfit trasparente, gioielli con pietre verdi e dal tormentone “Pronti, partenza via”, che vale 20 punti. Ermal Meta capitalizza 65 punti con guanti, inchino con la mano sul cuore, mancato contatto col microfono nei primi 30 secondi e proprio quel “Pronti, partenza via” diventato ormai formula magica.

Tra gli altri, le Bambole di Pezza conquistano 60 punti anche grazie al direttore che pronuncia “Pronti, partenza, via”. Fedez e Masini si fermano a 25 punti complessivi, mentre Nayt replica lo schema essenziale – presentazione di Lauro, mano sul cuore e microfono intatto – per un +25 finale. Patty Pravo raccoglie 40 punti ma paga un malus da -5 perché non ringrazia verbalmente.

  • LDA e Aka7even:  345 punti

  • Dargen D’Amico: 260 punti

  • Bambole di pezza : 215 punti

  • Ditonellapiaga: 185 punti

  • Elettra Lamborghini: 185 punti

  • J-Ax: 185 punti

  • Ermal Meta: 165 punti

  • Leo Gassmann: 145 punti

  • Sal Da Vinci: 120 punti

  • Fulminacci: 115 punti

  • Arisa: 100 punti

  • Fedez e Masini: 100 punti

  • Patty Pravo: 100 punti

  • Nayt: 95 punti

  • Levante: 90 punti

  • Samurai Jay: 90 punti

  • Eddie Brock: 85 punti

  • Tommaso Paradiso: 80 punti

  • Malika Ayane: 75 punti

  • Serena Brancale: 70 punti

  • Chiello: 65 punti

  • Enrico Nigiotti: 65 punti

  • Maria Antonietta e Colombre: 60 punti

  • Sayf: 55 punti

  • Luchè: 45 punti

  • Michele Bravi: 45 punti

  • Francesco Renga: 35 punti

  • Mara Sattei: 25 punti

  • Raf: 15 punti

  • Tredici Pietro: 10 punti

In un contesto dove contano collane, guanti, papillon e perfino una “spolverata” sulla spalla, la regola è una sola: ogni gesto può trasformarsi in punti o in penalità.