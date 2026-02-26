Dopo una prima serata all’insegna dell’effetto sorpresa, il FantaSanremo entra nel vivo con il momento delle conferme. La seconda puntata ridisegna gli equilibri in classifica: tra bonus strategici, malus evitati e performance studiate al dettaglio, ogni gesto sul palco si trasforma in punti decisivi.

FantaSanremo, conferme e sorpassi: chi consolida il vantaggio

Se la serata inaugurale è stata il regno dell’imprevedibilità, la seconda ha imposto un cambio di passo: meno esperimenti, più certezze. In vetta restano LDA e Aka 7even, che dopo aver “risposto presente” anche nel secondo appuntamento allungano con decisione. I loro 170 punti di serata (top five inclusa) spingono il totale a 345, confermandoli come la coppia da battere. Subito dietro si piazza Dargen D’Amico, autore di una performance ricchissima di bonus che lo porta a 260 punti complessivi.

FantaSanremo, la classifica della seconda serata: ecco chi ha guadagnato più punti

La seconda serata è stata un’autentica caccia al punto extra. Dargen D’Amico, primo a esibirsi dopo mezzanotte, ha costruito un bottino importante tra accessori colorati, strascico, discesa in platea e papillon del direttore d’orchestra: per lui 120 punti. Non è stata da meno Ditonellapiaga, ultima a salire sul palco: tra abito trasparente con strascico, collana, ballerini e standing ovation parziale, ha chiuso con un +80 (85 considerando tutti i bonus elencati in serata).

Molto bene anche J-Ax, che mette insieme 75 punti grazie a una raffica di elementi premiati: braccialetto rosso, guanti, performer e ballerini, oltre al Bonus Bancomat. Stesso bottino per Elettra Lamborghini, valorizzata da strascico, outfit trasparente, gioielli con pietre verdi e dal tormentone “Pronti, partenza via”, che vale 20 punti. Ermal Meta capitalizza 65 punti con guanti, inchino con la mano sul cuore, mancato contatto col microfono nei primi 30 secondi e proprio quel “Pronti, partenza via” diventato ormai formula magica.

Tra gli altri, le Bambole di Pezza conquistano 60 punti anche grazie al direttore che pronuncia “Pronti, partenza, via”. Fedez e Masini si fermano a 25 punti complessivi, mentre Nayt replica lo schema essenziale – presentazione di Lauro, mano sul cuore e microfono intatto – per un +25 finale. Patty Pravo raccoglie 40 punti ma paga un malus da -5 perché non ringrazia verbalmente.

LDA e Aka7even : 345 punti

Dargen D’Amico : 260 punti

Bambole di pezza : 215 punti

Ditonellapiaga : 185 punti

Elettra Lamborghini : 185 punti

J-Ax : 185 punti

Ermal Meta : 165 punti

Leo Gassmann : 145 punti

Sal Da Vinci : 120 punti

Fulminacci : 115 punti

Arisa : 100 punti

Fedez e Masini : 100 punti

Patty Pravo : 100 punti

Nayt : 95 punti

Levante : 90 punti

Samurai Jay : 90 punti

Eddie Brock : 85 punti

Tommaso Paradiso : 80 punti

Malika Ayane : 75 punti

Serena Brancale : 70 punti

Chiello : 65 punti

Enrico Nigiotti : 65 punti

Maria Antonietta e Colombre : 60 punti

Sayf : 55 punti

Luchè : 45 punti

Michele Bravi : 45 punti

Francesco Renga : 35 punti

Mara Sattei : 25 punti

Raf : 15 punti

Tredici Pietro: 10 punti

In un contesto dove contano collane, guanti, papillon e perfino una “spolverata” sulla spalla, la regola è una sola: ogni gesto può trasformarsi in punti o in penalità.