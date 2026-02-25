Sanremo 2026, la classifica completa del Fantasanremo dopo la prima serata, il podio è totalmente inatteso.

Il Fantasanremo è uno dei concorsi più attesi di tutto l’anno capace di animare oltre 3 milioni di persone che seguono il Festival anche in questo modo, schierando la loro formazione definitiva sulla base dei loro cantanti preferiti, scopriamo quindi come è la classifica dopo la prima serata.

Fantasanremo 2026, come funziona il gioco

Il gioco del Fantasanremo è del tutto simile al Fantacalcio e quindi i giocatori possono schierare un massimo di 5 squadre per utente e schierare la formazione tipo acquistando i cantanti in gara.

Per quest’anno le iscrizioni si sono chiuse il 23 febbraio ad un giorno dall’inizio della competizione reale. con 100 baudi, la valuta del gioco era possibile scegliere i cantanti preferiti.

La votazione dei cantanti avviene al termine di ogni puntata, compreso anche il dopo Festival e i cantanti in formazione sono un massimo di 7, 5 titolari e due riserve.

Con il punteggio ci si posiziona nella classifica globale guadagnando o perdendo posizioni.

La classifica dopo la prima serata

La prima serata di Sanremo 2026 ha stilato anche la prima classifica del Fantasanremo che riportiamo dal sito Gazzetta.it

1. LDA e AKA 7even : 165 punti

2. Bambole di pezza : 120 punti

3. Dargen D’Amico : 110 punti

4. Leo Gassman : 105 punti

5. J-Ax : 100 punti

5. Sal Da Vinci : 100 punti

7. Ditonellapiaga : 90 punti

8. Eddie Brock : 75 punti

9. Malika Ayane : 65 punti

10. Arisa : 60 punti

10. Samurai Jay : 60 punti

10. Serena Brancale : 60 punti

13. Fedez e Masini : 55 punti

13. Levante : 55 punti

13. Sayf : 55 punti

16. Elettra Lamborghini : 50 punti

16. Maria Antonietta e Colombre : 50 punti

18. Ermal Meta : 45 punti

18. Fulminacci : 45 punti

18. Luchè : 45 punti

21. Nayt : 40 punti

21. Patty Pravo : 40 punti

23. Francesco Renga : 35 punti

23. Michele Bravi : 35 punti

23. Tommaso Paradiso : 35 punti

26. Enrico Nigiotti : 30 punti

27. Chiello : 25 punti

27. Mara Sattei : 25 punti

29. Raf : 15 punti

30. Tredici Pietro: 10 punti

In cima alla classifica ci sono LDA con AKA7even con ben 165 punti, dietro di loro le Bambole di pezza con 120 punti e al terzo posto Dargen D’Amico con 110 punti.

Bisognerà capire se questi 3 resteranno in cima anche al termine della seconda serata.