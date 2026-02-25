Il Fantasanremo è uno dei concorsi più attesi di tutto l’anno capace di animare oltre 3 milioni di persone che seguono il Festival anche in questo modo, schierando la loro formazione definitiva sulla base dei loro cantanti preferiti, scopriamo quindi come è la classifica dopo la prima serata.
Fantasanremo 2026, come funziona il gioco
Il gioco del Fantasanremo è del tutto simile al Fantacalcio e quindi i giocatori possono schierare un massimo di 5 squadre per utente e schierare la formazione tipo acquistando i cantanti in gara.
Per quest’anno le iscrizioni si sono chiuse il 23 febbraio ad un giorno dall’inizio della competizione reale. con 100 baudi, la valuta del gioco era possibile scegliere i cantanti preferiti.
La votazione dei cantanti avviene al termine di ogni puntata, compreso anche il dopo Festival e i cantanti in formazione sono un massimo di 7, 5 titolari e due riserve.
Con il punteggio ci si posiziona nella classifica globale guadagnando o perdendo posizioni.
La classifica dopo la prima serata
La prima serata di Sanremo 2026 ha stilato anche la prima classifica del Fantasanremo che riportiamo dal sito Gazzetta.it
-
1. LDA e AKA 7even: 165 punti
-
2. Bambole di pezza: 120 punti
-
3. Dargen D’Amico: 110 punti
-
4. Leo Gassman: 105 punti
-
5. J-Ax: 100 punti
-
5. Sal Da Vinci: 100 punti
-
7. Ditonellapiaga: 90 punti
-
8. Eddie Brock: 75 punti
-
9. Malika Ayane: 65 punti
-
10. Arisa: 60 punti
-
10. Samurai Jay: 60 punti
-
10. Serena Brancale: 60 punti
-
13. Fedez e Masini: 55 punti
-
13. Levante: 55 punti
-
13. Sayf: 55 punti
-
16. Elettra Lamborghini: 50 punti
-
16. Maria Antonietta e Colombre: 50 punti
-
18. Ermal Meta: 45 punti
-
18. Fulminacci: 45 punti
-
18. Luchè: 45 punti
-
21. Nayt: 40 punti
-
21. Patty Pravo: 40 punti
-
23. Francesco Renga: 35 punti
-
23. Michele Bravi: 35 punti
-
23. Tommaso Paradiso: 35 punti
-
26. Enrico Nigiotti: 30 punti
-
27. Chiello: 25 punti
-
27. Mara Sattei: 25 punti
-
29. Raf: 15 punti
-
30. Tredici Pietro: 10 punti
In cima alla classifica ci sono LDA con AKA7even con ben 165 punti, dietro di loro le Bambole di pezza con 120 punti e al terzo posto Dargen D’Amico con 110 punti.
Bisognerà capire se questi 3 resteranno in cima anche al termine della seconda serata.