Tra gli i 30 Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo c’è Enrico Nigiotti con il brano “Ogni volta che non so volare“. Ma, dove ha scelto di vivere il cantante? Scopriamolo insieme.

Sanremo 2026, Enrico Nigiotti in gara con “Ogni volta che non so volare”

La 76esima edizione del Festival di Sanremo è ufficialmente iniziata.

Tra i 30 Big in gara che si contenderanno la vittoria finale c’è anche Enrico Nigiotti, con il brano “Ogni volta che non so volare.” Nigiotti lo ricordiamo per la sua partecipazione ad Amici nel 2010 anche se alla fine decise di auto-eliminarsi in favore dell’allora fidanzata Elena D’Amario, anche lei concorrente del talent. Nel 2015 partecipa a Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano “Qualcosa da decidere”, classificandosi al terzo posto. Nel 2017 partecipa a X Factor, dove arriva terzo, per poi tornare a Sanremo nel 2019 con “Nonno Hollywood” (decima posizione e Premio Lunezia) e nel 2020 con “Baciami ancora” (diciannovesima posizione). E ora eccolo di nuovo sul palco dell’Ariston con “Ogni volta che non so volare.” Come si classificherà?

Sanremo 2026, dove vive Enrico Nigiotti: la scelta sorprendente per la sua casa

Enrico Nigiotti è tra i 30 big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Nigiotti, classe 1987, è nato a Livorno, città a cui è molto legato e città dove ha deciso di restare a vivere assieme all’attuale compagna, Giulia Diana, e ai loro due figli, Maso e Duccio. La loro casa si trova in una zona tranquilla. Inoltre il cantane ha anche una casa a Capraia, dove trascorre parte dell’anno.