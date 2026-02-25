Tra i 30 Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo c’è Enrico Nigiotti, con il brano “Ogni volta che non so volare”. Conosciamo meglio l’arista.

Sanremo 2026, chi è Enrico Nigiotti? Età, dove vive, esordi

Ieri sera, martedì 24 febbraio 2026, è iniziata la 76esima edizione del Festival di Sanremo.

Tra i 30 Big in gara a contendersi la vittoria finale c’è anche Enrico Nigiotti, che sul palco dell’Ariston ha portato il brano “Ogni volta che non so volare.” Nato a Livorno l’11 luglio del 1987, fin da quando era piccolo ha coltivato la passione per la musica, in particolare per il blues, passione ereditata dal padre Stefano. Il sue debutto nel mondo della musica risale al 2008 con il singolo “Addio”, arrangiato nei cori da Elisa ma, il successo, arriva grazie a un talent, ovvero “Amici.“ Nel 2010 Enrico è infatti fra gli allievi di Maria De Filippi anche se alla fine decise di auto-eliminarsi in favore dell’allora fidanzata Elena D’Amario, anche lei concorrente di Amici. Grazie ad Amici Enrico comincia a farsi conoscere al grande pubblico e nel 2015 partecipa a Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano “Qualcosa da decidere”, classificandosi al terzo posto. Nel 2017 partecipa a X Factor, dove arriva terzo, per poi tornare a Sanremo nel 2019 con “Nonno Hollywood” (decima posizione e Premio Lunezia) e nel 2020 con “Baciami ancora” (diciannovesima posizione). E ora eccolo di nuovo sul palco dell’Ariston con “Ogni volta che non so volare.”

Sanremo 2026, chi è Enrico Nigiotti: figli, fidanzata, vita privata del cantante

Come accennato precedentemente, ai tempi di Amici, Enrico Nigiotti ha avuto una relazione con Elena D’Amario. Oggi invece il cantante livornese è legato a Giulia Diana, ballerina e psicologa. Vivono insieme a Livorno e nel 2023 sono diventati genitori di due gemelli, Maso e Duccio. Sui social Enrico condivide spesso momenti legati alla sua famiglia.