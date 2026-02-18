Enrico Nigiotti torna a Sanremo 2026 con una canzone intensa, in cui il testo e il significato di ‘Ogni volta che non so volare’ raccontano insonnia, ricordi e riflessioni sul tempo che passa, evidenziando l’importanza di chi ci accompagna nei momenti più difficili.

Sanremo 2026 e il nuovo capitolo musicale di Enrico Nigiotti

Enrico Nigiotti partecipa a Sanremo 2026 per la quarta volta, dopo il debutto nel 2015 con Qualcosa da decidere (3° posto Giovani), nel 2019 con Nonno Hollywood (10° posto Big) e nel 2020 con Baciami adesso (19° posto Big).

Con Ogni volta che non so volare, il cantautore anticipa l’album Maledetti innamorati, in uscita il 13 marzo 2026 per Columbia Records / Sony Music Italy. Il disco, con 11 brani, nasce da due anni di lavoro “lungo e denso”, segnati da cambiamenti personali profondi e dalla nascita dei suoi due figli, un periodo in cui Nigiotti ha riscritto le priorità e scelto di raccontarsi senza filtri.

Nella serata delle cover del Festival, Nigiotti si esibirà con Alfa sulle note di En e Xanax di Samuele Bersani.

Sanremo 2026, testo e significato della canzone di Enrico Nigiotti

Come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, la canzone Ogni volta che non so volare di Enrico Nigiotti, scritta insieme a Pacifico e con musica firmata anche da Fabiano Pagnozzi, nasce da una notte insonne, quando il sonno sfugge e la mente si perde tra ricordi e nostalgie. Questo brano esplora le emozioni della vita quotidiana, parlando di cadute, risalite e dell’importanza di avere qualcuno accanto nei momenti difficili.

Il testo della canzone è un vero e proprio viaggio interiore, dove ricordi e riflessioni si intrecciano evidenziando quanto sia fondamentale cadere e rialzarsi. La presenza delle persone care è ciò che permette di affrontare i momenti più bui: «A chi mi salva ogni volta che tocco il fondo / A chi comunque vada mi rimane accanto». Nigiotti ci invita a osservare la velocità e l’inafferrabilità del tempo: «Il tempo vola maledetto / Veloce come un pizzicotto», trasformando la notte in un racconto universale e intimo, dove ogni esperienza contribuisce a insegnare a “volare”.

Ogni volta che non so volare

di E. Nigiotti – Pacifico – F. Pagnozzi

Tardi

Che non è più solo notte

Ma anche un po’ mattina

Tardi che non mi addormento

Chiudo gli occhi appena

Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto

Di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro

Il tempo vola maledetto

Veloce come un pizzicotto

Ecco la prima volta che ho fatto l’amore avevo 15 anni

Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi

Così dolce e preoccupato

Così sempre attento

Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso

Il tempo vola l’ho già detto

Anche in un orologio rotto

E mentre fuori scoppia un altro inferno

Da qualche parte adesso è già domani

Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso

Prima di

Volare

Specchio forse i sogni non finiscono dove comincia la realtà

E c’è bisogno di dolore per un po’ di felicità

Lo pensiamo sempre tutti che sia meglio qualcun altro

E non vediamo dietro al vecchio i capelli da ragazzo

Il tempo corre quanto è stronzo

Sorpassa e poi ti ruba il posto

E mentre fuori brucia un altro inferno

Pochi minuti e poi sarà domani

Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso

Prima di volare

I mostri che c’ho dentro

Che mi fanno cadere

Questa mania che devi andare solo bene

A chi mi salva ogni volta che tocco il fondo

A chi comunque vada mi rimane accanto

E se questa vita è un viaggio

Meno male siete qui

Ogni volta che non so

Volare

Ogni volta che non so

Volare

Ogni volta che non so

Volare