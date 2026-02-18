Eddie Brock a Sanremo 2026: testo e significato della canzone che esplora fragilità e relazioni. Tutti i dettagli sul brano.

La canzone di Eddie Brock presentata a Sanremo 2026, Avvoltoi, affronta il tema di chi vede un’amica scegliere sempre amori sbagliati, tra sofferenza e desiderio di protezione. Il testo esplora emozioni sincere e fragilità, mentre il significato del brano emerge nella capacità di riconoscere dinamiche tossiche: “Dicono sempre di esser degli eroi / Ma ti girano intorno come avvoltoi”.

Con questa ballata intensa, l’artista porta sul palco dell’Ariston un racconto emotivo universale.

Eddie Brock: tour e crescita artistica

Dopo l’uscita del suo album Amarsi è la rivoluzione e il successo certificato disco d’oro del singolo Non è mica te, Eddie Brock darà il via all’Amarsi Tour 2026 a partire dal 26 marzo a Milano.

Il percorso live toccherà numerose città italiane, tra cui Roma (29 marzo, Largo Venue), Napoli (3 aprile, Duel Club), Catania (4 aprile, ECS Dogana), Firenze (25 giugno, Anfiteatro delle Cascine), Brescia (5 luglio, Summer Music), Caserta (7 luglio, Belvedere San Lucio), Gallipoli (30 luglio, Parco Gondar), Ancona (2 agosto, Piazza Cavour), Pescara (4 agosto, Zoo Music Fest), Bagheria (18 agosto, Piccolo Parco Urbano) e Cattolica (22 agosto, Arena della Regina).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edoardo Iaschi (@eddiebrock.eb)

Sanremo 2026, testo e significato della canzone di Eddie Brock

Cantautore romano noto con il nome d’arte Eddie Brock, all’anagrafe Edoardo Iaschi, ha consolidato negli ultimi anni la sua presenza nella scena indie pop italiana grazie a testi diretti e melodie capaci di coinvolgere il pubblico digitale. La sua scrittura affronta temi come la fragilità emotiva, le relazioni complicate e le inquietudini generazionali, costruendo un dialogo sincero con chi lo ascolta.

Come da lui stesso dichiarato: “La verità è che faccio fatica a parlare di emozioni: nelle canzoni mi viene più facile. Siamo partiti dalle piazzette, dalle stanze con i materassi alle pareti, dai sogni che tenevamo in tasca sperando che un giorno avrebbero trovato spazio”.

Con il debutto al Festival di Sanremo 2026, Eddie Brock presenta il brano Avvoltoi, un’intensa ballata che unisce momenti di canto urlato a un assolo di chitarra rock, dedicata a un’amica che, come racconta il testo, sceglie sempre amori sbagliati. Come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, la canzone affronta il tema della sofferenza che gli uomini possono infliggere fingendosi eroi.

In occasione della serata dei duetti, l’artista si esibirà con Fabrizio Moro sulle note di Portami via.

Avvoltoi

E. Iaschi – L. Iaschi – V. Leone – E. Iaschi – V. Leone

Ed. Sangita Records/Baraonda Edizioni Musicali

Ci ho provato lo sai

Ma non riesco a non pensare a un noi

Tanto so già che cosa dirai

Rovineremmo tutto

La nostra amicizia

Vale più di così

E fingendo

Che nessuno dei due lo sapesse

A far finta che non ci sia niente

Mi mordo la lingua fino a sanguinare

Ripetendoti che

Ma se lo sai

Che scegli sempre quello che ti farà male

E resti sola dentro un letto da rifare

Perché è più facile per te farti spogliare

Che spogliarti il cuore

Le parole si annodano in gola

E ti asciugo il mascara che cola

Per quell’uomo che non vale niente

E ci caschi ancora e ancora

Sei tu

Che non impari mai

E ci vai a letto

E poi torni da me a piangere sul petto

Bella come sei

Non potrai fidarti mai

Ma se lo sai

Che scegli sempre quello che ti farà male

E resti sola dentro un letto da rifare

Perché è più facile per te farti spogliare

Spogliare

Spogliare

È inutile che perdi il tempo

Consumandoti quegli occhi

Così belli

Piangendo per quel bastardo

Dicono sempre di esser degli eroi

Ma ti girano intorno come avvoltoi

Na na na na na na

Na na na na na na

Ma se lo sai

Che scegli sempre quello che ti farà male

E resti sola dentro un letto da rifare

Per la paura che ti fa sempre scappare

Da tutto questo amore