Sanremo 2026, Sayf in gara con “Tu mi piaci tanto”

Tra i 30 Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo c’è anche Sayf, 26enne cantautore e rapper genovese che sul palco dell’Ariston ha presentato il brano “Tu mi piaci tanto“. In attesa di vedere in che posizione di classifica si posizionerà sabato sera, il Festival gli sta senza dubbio portando un grande successo sui social, il numero di follower è infatti visibilmente aumentato. I dati.

Sanremo 2026, è boom social per Sayf: i numeri online

Sanremo 2026 sta portando tanta fortuna al giovane cantautore e rapper Sayf, in gara con “Tu mi piaci tanto”. Per lui è infatti boom social. Continuano infatti a crescere i follower su Instagram per Sayf, pensate che dopo le prime due serate il numero di follower è aumentato di 55mila! Al secondo posto come aumento di follower troviamo Samurai Jay, che ha visto 45mila nuovi follower su Instagram. Al terzo posto Ditonellapiaga con 39mila nuovi iscritti. Anche su TikTok Sayf e Samurai Jay confermano il dominio, ma questa volta al primo posto l’artista napoletano.