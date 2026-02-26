Questa sera, in diretta su Rai 1, verrà trasmessa la terza serata del Festival di Sanremo. Vediamo insieme la scaletta della serata.

Sanremo 2026, la scaletta della terza serata: la finale delle Nuove Proposte e gli ospiti

Dopo il successo delle prime due serate, il Teatro Ariston si appresta a ospitare la terza serata del Festival di Sanremo 2026.

Durante la serata ampio spazio alla finale delle Nuove Proposte: i due artisti che si contenderanno la vittoria sono Angelica Bove, con “Mattone”, e Nicolò Filippucci con “Laguna”. Sul palco saranno ancora una volta accompagnati da Gianluca Gazzoli. A votare il pubblico da casa, tramite il televoto, La giuria Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio. Questa sera Carlo Conti sarà affiancato, oltre che da Laura Pausini, da Irina Shayk, nel ruolo di co-conduttrice. Con lei anche Ubaldo Pantani, chiamato a ricoprire il ruolo di conduttore in affiancamento al posto di Andrea Pucci, il quale ha rinunciato alla partecipazione dopo le polemiche. Per quanto riguarda gli ospiti, sul palco dell’Ariston ci saranno Eros Ramazzotti, Alicia Keys, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi, mentre in collegamento si esibiranno i The Kolors da Piazza Colombo e Max Pezzali dalla nave da crociera al largo di Sanremo.

Sanremo 2026, la scaletta della terza serata: artisti in gara e orari

Anche questa sera appuntamento alle ore 20.40 in diretta su Rai 1 per la terza serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Questa sera si esibiranno i 15 Big che non si sono esibiti ieri. Eccoli in ordine alfabetico:

Arisa – “Magica favola”

Eddie Broke – “Avvoltoi”

Francesco Renga – “Il meglio di me”

Leo Gassmann – “Naturale”

Luchè – “Labirinto”

Malika Ayane – “Animali notturni”

Mara Sattei “Le cose che non sa di me”

Maria Antonietta e Colombre – “La felicità e basta”

Michele Bravi – “Prima o poi”

Raf – “Ora e per sempre”

Sal Da Vinci – “Per sempre sì”

Samurai Jay – “Ossessione”

Sayf – “Tu mi piaci tanto”

Serena Brancale – “Qui con me”

Tredici Pietro – “Uomo che cade”

Anche questa sera le esibizioni saranno valutate dal pubblico con il televoto e dalla giuria delle Radio, con una ripartizione del voto al 50%. A fine serata verranno comunicati i primi cinque in ordine casuale.