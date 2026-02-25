Ieri sera, martedì 24 febbraio 2026, è andata in scena la prima serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Tra i 30 Big in gara Serena Brancale con la sua “Qui con me”. Al termine dell’esibizione, la cantautrice pugliese non è riuscita a trattenere le lacrime. Ecco svelato il motivo.

Sanremo 2026, Serena Brancale in lacrime dopo l’esibizione

Serena Brancale

, con la sua “Qui con me“, si è classificata nelle prime cinque posizioni dopo la prima serata di Sanremo 2026. Dopo una performance davvero impeccabile, la cantautrice pugliese non è riuscita a trattenere le lacrime, scoppiando dunque in un pianto liberatorio. Un momento davvero intenso ed emozionante ma, come mai la Brancale è scoppiata in lacrime? Il motivo è stato rivelato solo ora. Andiamo a scoprirlo insieme.

Sanremo 2026, perché Serena Brancale ha pianto? Il motivo delle lacrime dopo l’esibizione

Serena Brancale ha convinto tutti con la sua esibizione di ieri sera sul palco dell’Ariston. “Qui con me” è stata tra le cinque canzoni più votate dalla sala stampa, web e tv. Al termine dell’esibizione, come detto, la cantautrice pugliese non è riuscita a trattenere le lacrime. Il brano non è una semplice canzone d’amore ma è una dedica alla mamma, scomparsa nel 2020. In una recente intervista a Open, Serena Brancato aveva detto: “torno al Festival per dedicare una lettera a una persona che mi manca, e ci ho messo sei anni per arrivare a questa consapevolezza.” A rendere ancora più emozionante e commovente la presenza sul palco della sorella Nicole, musicista e direttrice d’orchestra.