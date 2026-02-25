Sanremo 2026, prima serata: ospiti, scaletta e le cinque canzoni in testa

Riepilogo della prima serata di Sanremo 2026: conduttori, ospiti, ordine di esibizione dei 30 big e le cinque canzoni rivelate dalla giuria della sala stampa, tv e web

La prima serata del Festival di Sanremo si è aperta all’Ariston sotto la guida di Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini e dal co-conduttore speciale Can Yaman. Sul palco si sono alternati trenta artisti, ciascuno alla prima esecuzione del proprio brano inedito, e sono intervenuti ospiti nazionali che hanno scandito i diversi momenti della serata.

Ospiti e momenti chiave

– Ospite musicale principale: Tiziano Ferro. – Intervento registrato: Max Pezzali, collegato dalla nave che seguiva gli eventi legati al Festival. – Omaggi e aperture simboliche: la voce di Pippo Baudo ha idealmente inaugurato la kermesse, mentre Gianna Pratesi ha preso parte a un passaggio celebrativo della serata. La serata ha mixato esibizioni live e inserti pre-registrati, giocando su momenti di spettacolo e ricordo.

Scaletta e atmosfera

L’ordine delle esibizioni ha consentito di seguire la gara in modo lineare: sul palco sono passati nomi come Ditonellapiaga, Michele Bravi, Sayf, Mara Sattei, Dargen D’Amico, Arisa, Luchè, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Patty Pravo, Francesco Renga e il duo LDA–AKA7even, tra gli altri. La varietà di generi — dal pop alla canzone d’autore, dal rap al rock — ha alimentato applausi e discussioni sui social, confermando un’accoglienza eterogenea ma vivace. Non sono stati segnalati incidenti rilevanti.

La votazione e la classifica provvisoria

Al termine della serata la giuria composta dalla sala stampa, dalle delegazioni tv e dalle giurie web ha stilato una top 5 provvisoria. Si è trattato di un’indicazione iniziale, pensata come fotografia immediata delle esibizioni: la graduatoria è stata comunicata come elenco di nomi senza attribuire posizioni numeriche, quindi non determina il risultato finale della competizione. Il meccanismo scelto permette di separare la valutazione della sala stampa dall’apporto delle altre giurie e del televoto che interverranno nelle serate successive.

La top 5 provvisoria (presentata in ordine non graduato)

– Arisa — “Magica Favola” – Fulminacci — “Stupida Sfortuna” – Serena Brancale — “Qui con me” – Ditonellapiaga — “Che Fastidio!” – Fedez e Massimo Ranieri (Masini) — “Male Necessario”

Che effetti avrà

Questa prima segnalazione funziona da termometro dell’accoglienza critica e può orientare il dibattito pubblico: nomi in evidenza attirano maggiore attenzione mediatica e sociale, ma la gara resta aperta. Nelle serate successive entreranno in gioco altre modalità di voto, incluse la serata delle cover e il televoto, che potranno ribaltare le posizioni. Per informazioni ufficiali e aggiornamenti sullo scrutinio la sala stampa del Festival rimane il canale di riferimento. La classifica provvisoria mette sotto i riflettori alcuni artisti, ma il cammino verso la finale è ancora lungo: nuovi voti, nuove esibizioni e il pubblico decideranno i verdetti definitivi.