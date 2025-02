Il Festival di Sanremo è finito da poco più di 10 giorni ma continua a far parlare di sé come prevedibile, sia per il cambio in corso per la canzone che sarà protagonista all’Eurovision con l’avvento di Lucio Corsi al posto di Olly ma soprattutto per il gossip derivato dall’episodio hot avvenuto durante la quarta serata.

Sanremo 2025, ecco i nomi dei protagonisti del momento d’amore

Durante il Festival di Sanremo 2025 era uscita la notizia di un momento molto intimo tra due cantanti in gara durante la serata dedicata alle cover. Alcuni tecnici audio avevano udito chiari acuti che hanno lasciato poco spazio ad interpretazioni.

Inizialmente non sono usciti i nomi ma si sapeva che i due protagonisti erano cantanti non impegnati sentimentalmente. Ora i nomi sono spuntati anche se in via non ufficiale. Come riporta Liberoquotidiano.it tramite il settimanale DiPiùTV gli innamorati sarebbero Olly e Gaia.

Gaia e Olly, scambi di dediche e messaggi social

Tra Gaia e Olly durante il Festival sarebbe scoccata la scintilla, il vincitore del Festival avrebbe lasciato una dedica inequivocabile prima che lei salisse sul palco per cantare.

Lei ha risposto a lui con un messaggio chiaro – “sei luce” – come riportato dalla rivista di Gossip. Non solo i due si sarebbero anche scambiati commenti relativamente ad un post pubblicato da Gaia su Instagram.

Che questi indizi non portino al risultato: i due come coppia ufficiale nel prossimo futuro.