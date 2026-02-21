Serena Brancale a Sanremo 2026 porta una performance intensa, dove ogni nota racconta una storia. Il testo della canzone ‘Qui con me‘ esplora il significato profondo della perdita e dell’amore per la madre, trasformando il dolore in un’intima lettera musicale.

Serena Brancale a Sanremo 2026: tra soul, jazz e sperimentazione musicale

Polistrumentista, performer e compositrice, Brancale ha da sempre intrecciato soul, R&B e jazz con sperimentazioni sonore, costruendo un percorso artistico originale e personale.

L’orchestra sarà diretta dalla sorella Nicoletta, mentre Serena, con la consapevolezza di un’artista con oltre 15 anni di carriera, sceglie l’essenziale, portando sul palco una verità forte e serena.

La sua partecipazione a Sanremo 2026 segna la terza volta al Festival: nel 2015 con “Galleggiare” tra i Giovani e nel 2025 con “Anema e core” tra i Big. Nella serata delle cover, Serena si esibirà accanto a Gregory Porter e Delia sulle note di Bésame mucho di Consuelo Velázquez, mostrando la sua versatilità e il legame con le grandi melodie internazionali.

Come riportato da Radio Italia, il brano in gara ha già ricevuto il prestigioso Premio Lunezia 2026, confermato dalla giuria guidata dal patron Stefano De Martino, che ha elogiato il testo per «un profilo contenutistico interessante, sfaccettature e un’armonia di scrittura che lo rendono potenzialmente musical-letterario» e per la capacità di «entrare per pathos e parole centrate». Secondo la commissione, Brancale è «un’artista che negli anni ha saputo distinguersi per originalità e solidità del percorso».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕊𝕖𝕣𝕖𝕟𝕒 𝔹𝕣𝕒𝕟𝕔𝕒𝕝𝕖 (@serenabrancale)

Sanremo 2026, testo e significato della canzone di Serena Brancale

Dopo aver conquistato il pubblico lo scorso anno con il ritmo travolgente di “Anema e core”, quest’anno Serena Brancale sceglie un percorso opposto, puntando sul romanticismo e sull’emozione pura. Sul palco del 76° Festival di Sanremo, porta una ballata cinematografica, ‘Qui con me‘, che mette in luce ogni sfumatura della sua estensione vocale. La canzone racconta il legame con la madre Maria, scomparsa nel 2020, e trasforma il dolore in un canto universale.

Come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, la canzone, una lettera d’amore alla madre scomparsa, Maria De Filippis, «è una canzone profondamente intima», racconta Serena, «Per sei anni ho tenuto dentro di me un’emozione che non sentivo di poter condividere… Poi è successo qualcosa. Durante il mio ultimo tour, ho sentito l’esigenza di raccontare questa parte di me».

Per la serata finale, indosserà un vestito scelto insieme alla madre prima di morire, «lungo, luminoso, perché non voglio che attraverso la tv passi la tristezza», trasformando ogni dettaglio in tributo e memoria.

Qui con me

di C. Avarello – F. Barnaba – S. Brancale

FIAT131 – N. Bruno – S. Mineo

Ed. Edizioni Avarello/In Bloom

C’è una canzone alla radio che suona

E che parla di noi.

Di quell’amore che resterà sempre, non passerà mai.

E quando ti penso lo sento arrivare quel brivido dentro che attraversa il cuore,

In questo silenzio sento la tua voce,

Calma, la rabbia, la sete, la fame e non cambierà

Quella complicità che da bambina cercavo nei tuoi occhi e che per sempre mi

Accompagnerà.

E se ti portassi via da quelle stelle

Per cancellare il tuo addio dalla mia pelle

Scalerei la terra e il cielo

Anche l’universo intero

Per averti ancora qui con me.

E ti parlo come se mi stessi accanto

Due gocce d’acqua non si perdono nel mare mai,

E poi guardami ma quanto ti assomiglio

Nelle mani, nell’amore che

Mettevi ogni volta nelle cose

Ed ogni giorno era sempre da festeggiare

Sono anch’io così

Noi così simili

Noi così simili

E se ti portassi via da quelle stelle

Per cancellare il tuo addio dalla mia pelle

Scalerei la terra e il cielo

Anche l’universo intero

Per averti ancora qui con me

E se ti portassi via da quelle stelle

Ti stringerei forte anch’io ora e per sempre

Scalerei la terra e il cielo

Anche l’universo intero

Per averti ancora qui con me

Quanta vita ruba il tempo

Oltre i limiti ti sento

So che sei ancora qui con me.

Con me, con me.